Портал для идентификации новорожденных запущен в Алматы
В Алматы запущен новый медицинский сервис для родильных домов и перинатальных центров, позволяющий идентифицировать маленьких пациентов, с помощью браслетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал 03portal.kz.
Данный сервис предназначен для идентификации малышей при рождении путем внесения всех необходимых данных о ребенке в электронном варианте, который распечатывается на специальном браслете и застегивается на ручку и ножку младенца.
Благодаря сервису исключается фактор переклеивания браслетов и подмены ребенка, так как браслет обладает специализированной защелкой, что исключает фактор потери браслета или фальсификации данных.
Отмечается, что браслет полностью устойчив к воздействию воды, мыла, спирта и других химических веществ, обычно используемых в больничных палатах, операционных и лабораториях.
По словам директора роддома, внедрение медицинской системы Info Partus позволило родильному дому автоматизировать процесс регистрации новорожденных, а также значительно повысить их безопасность.