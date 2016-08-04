Общество
Портал для идентификации новорожденных запущен в Алматы
В Алматы запущен новый медицинский сервис для родильных домов и перинатальных центров, позволяющий идентифицировать маленьких пациентов, с помощью браслетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал 03portal.kz.

Данный сервис предназначен для идентификации малышей при рождении путем внесения всех необходимых данных о ребенке в электронном варианте, который распечатывается на специальном браслете и застегивается на ручку и ножку младенца.

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Благодаря сервису исключается фактор переклеивания браслетов и подмены ребенка, так как браслет обладает специализированной защелкой, что исключает фактор потери браслета или фальсификации данных.

Отмечается, что браслет полностью устойчив к воздействию воды, мыла, спирта и других химических веществ, обычно используемых в больничных палатах, операционных и лабораториях.

По словам директора роддома, внедрение медицинской системы Info Partus позволило родильному дому автоматизировать процесс регистрации новорожденных, а также значительно повысить их безопасность.

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