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Портал для общественного контроля
Адина Нурберген

Вопросы, касающиеся деятельности общественных советов при госорганах и квазигосударственных структурах и их вклада в реа­лизацию концепции «слышащего государства», обсуждены на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. В мероприятии приняли участие вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, директор центра прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев, руководитель проекта «Развитие института общественных советов» Ерик Батырханов и исполнительный директор центра прикладных исследований «TALAP» Асет Жаркинов.

Как отметил вице-министр Болат Тлепов, на сегодня в Казах­стане функционирует более 240 общест­венных советов при государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора. Для информационной поддержки их деятельности запущен портал kazkenes.kz.

– Портал kazkenes.kz объединяет их всех на одной платформе с наи­более полной информацией. Тут будет интерактивная площадка, также предусмотрена публикация новостей о деятельности советов, ключевых событиях. Использование современных технологий позволит гражданам получить информацию о государственных решениях, рассматриваемых законопроектах, о работе общественных советов. В то же время портал позволит систематизировать работу советов, – отметил Болат Тлепов.

Подробно о том, какие проблемы выявлены в деятельности общественных советов за 5 с лишним лет их существования, на брифинге рассказал Рахим Ошакбаев.

По его словам, в первую очередь существует проблема при отборе членов советов. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался на республиканском уровне. В результате Министерство информации и общественного развития разрабатывает проект изменений и дополнений в ряд законов, которые позволят сделать отбор в состав общественных советов более прозрачным и независимым.

Второй проблемный вопрос, по словам Рахима Ошакбаева, – невысокая активность самих членов общественных советов, а также недостаточное освещение их дея­тельности. И если вторую часть проблемы должен помочь решить портал kazkenes.kz, то над активностью общественных советов придется поработать.

– Сейчас мы видим дисбаланс, связанный с тем, что есть неактивные, а есть гиперактивные общественные советы, – подчерк­нул спикер. – В качестве примера могу привести в первую очередь Алматы, где общественные советы зачастую более слышимы и видимы в решении вопросов алматинцев, чем даже маслихаты. Весьма активные общественные советы также в Караганде. С другой стороны, есть отдельные регионы и министерства, где деятельность общественных советов как будто вообще отсутствует.

Поэтому, как отметил Рахим Ошакбаев, сейчас перед всеми общественными советами стоит один общий большой вызов – добиться прозрачности, подотчетности, открытости, стабильной активности и продуктивности.

В свою очередь руководитель проекта «Развитие института общественных советов» Ерик Батырханов рассказал о работе нового портала общественных советов kazkenes.kz.

– Мы предусмотрели на портале возможность ознакомиться с составами общественных советов. Также есть страницы председателей, и к ним можно напрямую обратиться. Кроме того, секретари советов могут размещать информацию о текущей деятельности, новости, планы работ и другие сообщения, – отметил Ерик Батырханов.

Он также сообщил, что портал уже доступен.

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