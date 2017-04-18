​Портал народного контроля

Сайт www.almatymed.kz соз­дан для повышения доступности актуальной и полезной информации в области здравоохранения, создания оперативной обратной связи с пользователями медуслуг, а также выбора лучших медицинских организаций и врачей на основе рейтинга, составленного по отзывам пользователей портала.

Инициаторами и разработчиками сайта выступили управление здравоохранения совместно с прокуратурой города.

– Новый интернет-проект нацелен на установление в сфере здравоохранения города ­Алматы «народного контроля», улучшения качества медицинских услуг, повышения информированнос­ти населения по вопросам их оказания.

Как отметили разработчики сайта, в последние годы в сфере здравоохранения достигнуты немалые результаты. Со стороны государства оказывается постоянная поддержка. Только в Алматы медики ежегодно проводят около 5 тыс. сложнейших операций. Вместе с тем следует признать и наличие определенных недостатков в системе медицины. Увеличивается число жалоб на неквалифицированную помощь врачей. Так, если в 2015 году таких обращений было 250, то в 2016 году их поступило уже около 500. Проблемы в здравоохранении нередко освещаются в СМИ, и многие факты находят свое подтверждение. Критические комментарии в адрес работников медицины горожане выкладывают в социальных сетях. В свою очередь акима­том города принимались меры по устранению того или иного нарушения. Однако затруднительно охватить все сообщения в соцсетях. Оставляет желать лучшего и осведомленность населения в вопросах получения медуслуг, в особенности бесплатной медицинской помощи. В связи с этим принято решение создать единую информационную площадку, которая позволит пациентам медучреждений сообщать о правонарушениях напрямую, высказывать свои замечания и пожелания, а надзорным органам и администрации медуч­реждений оперативно на них реагировать.

– Каждое из этих сообщений будет рассматриваться, – уточнил исполнительный директор Ассоциации клиник Алматы Расул­ Дюсенов. – Если жалоба останется без внимания, то она через портал ставится на контроль­ уполномоченного органа, и в ее рассмотрение вовлекаются госорганы и общественные объединения.

По его словам, в базе данных сайта зарегистрированы 65 медицинских организаций и около 600 специалистов. Каждый день этот список пополняется. Портал запущен в тестовом режиме. Ведется работа по загрузке информации всей системы здравоохранения, в том числе и частных субъектов.