Портал соцуслуг запустят в Казахстане 1 января 2020 года
Казахстанский портал социальных услуг заработает с 1 января 2020 года. Он позволит людям с особыми потребностями самостоятельно заказывать технические средства реабилитации и специальные соцуслуги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Внедрение портала обеспечит равный доступ к средствам и услугам реабилитации, своевременную соцпомощь посредством принципа "одного окна", не выходя из дома, а также учет индивидуальных потребностей, сведений о поставщиках, соцработниках и специалистах.
"Портал позволит повысить добросовестную конкуренцию и обеспечит прозрачность участия потенциальных поставщиков в реализации средств и услуг реабилитации", – говорится в сообщении.
Портал предполагает оцифровку 5 процессов из 6 услуг (кроме услуг инватакси). Среди них – оказание специальных социальных услуг; обеспечение техническими средствами реабилитации; оказание услуг специалиста жестового языка; индивидуального помощника; санаторно-курортного лечения.
Также с 2020 года планируется перевод 2 из 5 бизнес-процессов на портал, в их числе специальные соцуслуги и обеспечение 24 из 55 видов технических средств реабилитации.
С весны 2020 года на портале можно будет получить услуги по оставшимся 3 бизнес-процессам (услуги санаторно-курортного лечения, индивидуального помощника и специалиста жестового языка).
В целях бесперебойного обеспечения в 2020 году товары и услуги реабилитации будут оказываться на альтернативной основе – через портал и госзакупки. Полный переход на электронный формат будет произведен с 2021 года.