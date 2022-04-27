Портал WWW.IQALA.KZ прекращает работу

С первого мая 2022 года портал Центра городских услуг iQala www.iqala.kz станет недоступным для всех пользователей. Приостановление работы ресурса связано с передачей проекта в столичное управление цифровизации и государственных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Нур-Султана.

Работа проводится согласно постановлению и протокольному поручению акимата города Нур-Султан, пояснили в пресс-службе.

"Для сохранения результатов оказанных услуг клиентам Центра рекомендуется скачать и/или сохранить имеющиеся сведения в личных кабинетах до 30 апреля, в том числе договоры, акты, технические условия и т.д. Клиенты Центра могут получить второй экземпляр результата оказанной услуги напрямую у услугодателей", - говорится в информации.

После 1 мая по всем вопросам, связанным с получением услуг организаций жилищно-коммунального сектора, жителям нужно будет обращаться в ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг г.Нур-Султан».

"Фронт-офис центра iQala продолжает работу в штатном режиме с 09:00 до 18:00 в будние дни по адресу: Р. Кошкарбаева 29/1", - добавили в акимате города.