Портфель в подарок

В Усть-Каменогорске сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям передали первоклассникам из многодетных семей школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

Чеэсники помогли со сборами к учебному году семье Бисимбаевых, воспитывающей четверых детей, а также семье Шушиниковых, где из пятерых ребятишек первоклассниками стали двое братишек. Причем к традиционным наборам из тетрадей, ручек и карандашей сотрудники добавили памятки о поведении при пожаре, специально разработанные для школьников.

Всего на востоке страны за парты сядут 95 тыс. детей, больше 20 тыс. школьников будут обеспечены формой и канцелярскими принадлежностями за счет фонда всеобуча. На эти цели в бюджете предусмотрено 1,9 млрд тенге. Также в рамках традиционной акции «Дорога в школу» запланированы благотворительные мероприятия, школьные ярмарки с минимальной торговой надбавкой на товары, автолавки с выез­дами в отдаленные села.