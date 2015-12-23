​Портфель важных решений

Напомним, в столице Кении с 15 декабря проходила десятая министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО). Как оказалось, обсуждаемые вопросы были настолько остры, что конференция продлилась сверх запланированного, до 19 декабря. Развитые страны выступали за новый формат ВТО, страны с развивающиеся экономикой – за продолжение Доха-раунд переговоров.

– Жанар Сейдахметовна, в своем выступлении на пленарной сессии X Министерской конференции в Найроби, вы призвали членов ВТО к отмене экспортных субсидий на сельскохозяйственную продукцию. Ваш призыв был услышан и страны-члены приняли важное решение для фермеров. Когда вступает в силу данный документ и как будет работать?

– При вхождении в ВТО Казахстан принял обязательства по отмене экспортных субсидий на покрытие части транспортных расходов зерна до морских портов. Я рада, что наш голос был услышан и cтраны-члены Всемирной торговой организации одобрили решение по экспортной конкуренции в сельском хозяйстве, которое предусматривает запрет на субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции в любых формах.

Решение министров о запрете на предоставление экспортных субсидий вступило в силу 19 декабря, действует с момента его подписания для всех членов ВТО, за исключением ряда стран. Это те государства, которые за последние три года предоставляли экспортные субсидии и получили переходные периоды до их полной отмены: развитые страны – до конца 2020 года, развивающиеся – до конца 2023 года, а наименее развитые страны – до конца 2030 года.

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо назвал решение министров по экспортной конкуренции наиболее существенным итогом работы ВТО по вопросам регулирования многосторонней торговли в сфере сельского хозяйства за всю двадцатилетнюю историю организации.

Назову символичным то, что членство Казахстана в ВТО начинается с принятия важного решения, призванного обеспечить равные конкурентные условия для экспорта сельскохозяйственной продукции, производимой отечественными фермерами.

– Согласно программе X Министерской конференции, вы провели целый ряд двусторонних встреч. Наверняка у вас есть подробности, способные заинтересовать казахстанских бизнесменов.

– Я считаю, что все встречи были плодотворными для всех сторон. Если говорить конкретно, то по итогам двусторонней беседы с министром международной торговли Канады Христей Фриланд мы договорились активизировать переговоры по тексту Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое относится к соглашениям «нового поколения» и предполагает, как базовое условие, членство сторон в ВТО. Это соглашение призвано создать необходимые правовые условия для привлечения инвестиций из Канады в обрабатывающие сектора в промышленной и аграрной отраслях казахстанской экономики, а также в сектора услуг.

С министром внешней торговли и развития Финляндии Ленитой Тойвакка мы обсудили перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества в контексте Соглашения о расширенном сотрудничестве и партнерстве между Казахстаном и Европейским союзом, которое было подписано 21 декабря. Министр Тойвакка сообщила о планах национальной авиакомпании «Финнэйр» в ближайшее время открыть прямое воздушное сообщение между Финляндией и Казахстаном, которое должно способствовать дальнейшей активизации деятельности финских компаний в Казахстане. Нам также удалось договориться о продолжении работы по получению Казахстаном в ближайшее время статуса «рыночной экономики» в торговле со странами-членами Европейского союза.

Во время встречи с министром экономического развития Российской Федерации Алексеем Улюкаевым шел активный обмен мнениями о ходе многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО и ожидаемых итогах X Министерской конференции. Также мы обсудили вопросы, касающиеся реализации тарифных обязательств Казахстана в ВТО в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, отмечена необходимость усиления информационного обмена между таможенными органами стран-членов ЕАЭС.

– Насколько известно, нейтральная Швейцария стала проявлять к нашей экономике больше интереса, чем то могло показаться при анализе сухой статистики казахстанско-швейцарских торгово-экономических отношений. Чем этот интерес обусловлен, на ваш профессиональный взгляд?

– Да, повышенный интерес швейцарского бизнеса к Казахстану отмечен государственным секретарем, директором по вопросам внешне-экономических отношений Швейцарии Мари-Габриэль Иннайшен-Фляйш. Обусловленность его ничуть не загадочна: наша страна при вхождении в ВТО приняла на себя обязательства по либерализации отечественного рынка товаров и услуг. В ходе беседы мы договорились рассмотреть возможности совместной подготовки казахстанских специалистов в области регулирования международной торговли.

Кстати, вопросы повышения квалификации государственных служащих, представителей бизнеса, судебной системы, преподавателей по вопросам международного торгового права обсуждались и на встрече с Анабель Гонзалез, старшим директором Всемирного банка по вопросам глобальной практики по торговле и конкурентоспособности.

Дополнительно в беседе с исполнительным директором Международного торгового центра (МТЦ) Аранчей Гонзалез обсуждены возможности сотрудничества в сфере поддержки малых и средних предприятий в части их адаптации к условиям членства Казахстана в ВТО и вовлечении в глобальные производственные и торговые цепочки.

– Был ли проявлен интерес к национальной инфраструктуре Казахстана и международным проектам этого сектора, в которых наша страна принимает прямое и активное участие?

– Приведу один и достаточный для ответа пример. Так, министр торговли Пакистана Хурам Дастгир Хан в беседе уделил особое внимание вопросам развития инфраструктуры, ее роли в углублении торгово-экономических взаимоотношений между нашими странами. В частности, обсуждение шло в рамках инициативы «Казахстан – Новый Шелковый путь». Пакистану было бы интересно развить связи своего бизнеса с казахстанским в части увеличения поставок на рынок Казахстана фармацевтических препаратов, медицинского оборудования и сельскохозяйственной продукции. Пакистанскую сторону также интересовали перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества со странами-членами ЕАЭС и изучение возможности заключения в будущем соглашения о зоне свободной торговли.