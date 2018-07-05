Экономика
Портфолио Казахстана и ИБР достигло порядка $2,4 млрд
Рустам Мухаметкалиев
За почти 20 лет сотрудничества Казахстана и Исламского банка развития совместное портфолио достигло порядка 2,4 млрд долларов США. Об этом на открытии Международного финансового центра "Астана" сообщил президент группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Группа Исламского банка развития на протяжении 20 лет поддерживает инициативы Казахстана в рамках нашего двухстороннего сотрудничества, наше портфолио достигло порядка 2,4 миллиарда долларов США и фокусируется на развитии инфраструктуры и развитии частного сектора", – сказал Бандар Хаджар.

Как отметил спикер, Международный финансовый центр "Астана" поддержит индустрию исламских финансовых услуг в рамках СНГ, что является новым для группы Исламского банка развития с населением более 180 млн человек.

Кроме того, Бандар Хаджар подчеркнул, что группа Исламского банка развития также поддерживает инициативу Казахстана по интеграции исламской инфраструктуры, так называемое тройное "И".

"Эта инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым, получила международное внимание и признание. Все услуги и помощь группы Исламского банка развития доступны Правительству Казахстана, с тем чтобы реализовать данную инициативу, которая будет способствовать региональному и международному сотрудничеству между Казахстаном и странами нашей группы", – подытожил он.

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