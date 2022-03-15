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Портрет героя нашего времени

Фотографии народного писателя и поэта Олжаса Сулейменова, скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева, кинорежиссера Ермека Турсунова, космонавта Айдына Аимбетова, альпиниста Максута Жумаева и многих других профессионалов своего дела представлены на персональной выставке Никиты Басова.

Фотовыставка «Профессия – ...», которую можно назвать фоторассказом, проходит в Государственном музее искусств им. А. Кастеева. Куратор выставки Айгерим Айдарбек назвала работы Никиты Басова «напоминанием о ценности любой деятельности».

– Профессия – это акт выбора человека, ведь слово «профессия» с латинского имеет значение «объявляю своим делом», – продолжила искусствовед. – Никита Басов, создавая портреты реальных людей, повествует об их труде и достижениях. Именно ум, знания, труд, по его мнению, формируют в личности непоколебимый дух и внутреннее изя­щество, а возможно, и единение таких качеств.

Но как за профессией увидеть человека с его неповторимым взглядом на мир? По мнению автора снимков, от нового понимания и новых впечатлений нас порой отделяет всего один кадр. Преодоление балериной изнуряющих тренировок, пожарным – бушующего огня, ветеринаром – сложной болезни дарит им сладостный миг наслаждения победой. Для фотографа важно не упустить момент осознания его героем истины, что он нужен именно там, чему посвятил себя, что именно его знания и опыт спасают жизни.

– Когда мы знакомимся, то часто интересуемся, кто человек по профессии. И это понятно, поскольку профессия накладывает отпечаток на жизнь, мировосприятие, – уверен Никита Басов. – И каждая профессия важна, будь то директор или рабочий, балерина или ветеринар.

И здесь, по мнению куратора выставки, уместно вспомнить слова поэта и мыслителя Иоганна Вольфганга Гёте о том, что «мир каждый видит в облике ином. И каждый прав – так много смыс­ла в нем». Так и Никита Басов улавливает человеческие миры, соз­давая общество своих героев, где их лица объединяются в портрет современного казахстанца.

Никита Басов в своей профессии уже 20 лет. С 2019 года он фотографирует для NATGEOQAZ, работал на олимпиа­дах и чемпионатах мира по разным видам спорта. Его фотографии опубликованы в отечественных и зарубежных журналах. Лауреат премии «Лучший спортивный фотограф-2012», Евразийской международной премии за значительный вклад в сохранение и развитие фотоэстетики в культуре современной Евразии. Награжден знаком «За заслуги в развитии культуры и искусства» Межпарламентской ассамб­леи СНГ, участник международных фотовыставок.

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