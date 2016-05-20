Статьи Портрет на фоне интерьера Вадим МАХИН, Алматы

За свою жизнь он добился многого. Стал первым вице-президентом и главным архитектором Проектной академии KAZGOR, академиком Международной академии архитектуры стран Востока и Международной академии архитектуры (Мос­ква).



Рос Тохтар в родном ауле Южно-Казахстанской области в среде народных умельцев и ремесленников. С детства с увлечением рисовал карандашом, лепил из глины фигурки лошадей, животных, автомашины. Его мама Зиякуль Калдыбаева была большой мастерицей по выделке кошмы. Ее домотканые ковры с великолепными национальными узорами охотно приобретали земляки даже из соседних районов. Родной дядя по материнской линии, непревзойденный изготовитель юрт, седел, сбруи и других поделок всегда работал с мальчиком, делясь с ним приемами и секретами своего дела. С той поры у Тохтара стала зарождаться любовь к труду и ко всему прекрасному.



Тохтар Ергалиевич увлеченно рассказывает о преиму­ществах юрты – конструктивном и мобильном сооружении, древнем жилище предков, сохранившемся до наших дней. Позже, обучаясь в Казахском политехническом институте в Алма-Ате, по специальности «архитектура», он будет находить в этом спасительном и удивительном изобретении человека все новые грани архитектурного совершенства.



– Я благодарен судьбе за то, что меня всегда окружали чуткие и доброжелательные люди, – говорит Ералиев.



Он с благодарностью вспоминает преподавателей института Александра Коржемпо, Юрия Туманяна, Льва Ухоботова, которые открыли ему дверь в прекрасный мир архитектуры. На лекциях они уверяли, что исчезнувшие древние города Казахстана до сих пор хранят многие тайны. Культурное наследие предков продолжает воздействовать на людей, будоражит их умы. Не случайно общественность при появлении в городах зданий неожиданной, особой архитектурной формы – будь то призма, пирамида, много­угольник или куб, труба, кристалл – пытаются получить от автора проекта аргументированный ответ: почему выбрана именно такая форма сооружения?



Ералиев учился блестяще. После окончания вуза его хотели оставить преподавателем на родном факультете, но молодой специалист остался убежденным практиком.



– Для меня чертежная доска, как станок для рабочего, – сказал тогда Тохтар Ералиевич. И пошел работать архитектором в «Казгорстройпроект», сейчас это Проектная академия KAZGOR.



С первых же шагов он показал себя великолепным мастером чертежной техники, фантастически смелым проектировщиком и вдумчивым инженером. Участвуя в разработке крупных проектов, он без погрешностей и отклонений показывал замысел руководителя проекта или автора идеи. Более того, даже усовершенствовал некоторые технические идеи мэтров. Ему доверяли доводить проекты на «чистовике», рисовать перспективу.



Вместе с опытным архитектором Владимиром Кимом он стал одним из авторов уникального проекта Дом армии в Алматы. Не случайно с ним любил работать известный зодчий Юрий Ратушный. Вместе они «выдали» многие престижные проекты. В том числе – санаторий в Сочи, санаторий «Алатау» в Алма­ты, генеральный план и проект детальной планировки г. Кульсары в Атырауской области, проект театра оперетты в Алматы, участвовали в международном конкурсе ТЕТ Дефанс в Париже. В 1980 году по проекту Ералиева был завершен комплекс Дома политического просвещения в Алматы.



От проекта к проекту росло мастерство Ералиева, из года в год укреплялся его авторитет в архитектурном сообществе. В 1977 году он был удостоен звания лауреата смотра-конкурса среди молодых архитекторов СССР за проект Окружного дома офицеров. Через три года он становится заслуженным архитектором

Казахстана. Новая вершина творческого подъема – его имя заносится в золотую книгу Почета республики за многолетние творческие и производственные показатели.



В 1988 году Т. Ералиева избирают председателем правления Союза архитекторов республики, через год – народным депутатом Верховного Совета СССР. Это было признанием не только его выдающихся заслуг, но и доказательством высокого профессионализма и уникальности архитектурной школы Казахстана.



С обретением независимости и переносом столицы в Астану строительный бум охватил всю республику. Наряду с отечественными заказчиками появились иностранные инвесторы, большие возможности открылись и перед зодчими. В этих условиях талант Ералиева заиграл новыми гранями. В 1997–1998 годах он работал главным архитектором новой столицы. Президент страны Нурсултан Назарбаев огромное значение придавал развитию архитектурного дела и строительству Астаны.

– Благодаря усилиям Главы государства наша рес­публика стала полноправным членом Международной ассоциации архитектуры, – рассказывает Тохтар Ералиев. – И в 1993 году Казахстан впервые как суверенное государство участвовал в ее конгрессе. Проходил он в Чикаго. Я вместе с другими участниками форума шел к зданию конгресса по красной ковровой дорожке, обрамленной флагами стран-участниц. Видел развивающийся государственный флаг нашей рес­публики, и слезы непроизвольно набегали на глаза от радости и гордости за мою страну.



Укреплялась экономика Казахстана, небывалыми темпами велась застройка Астаны. По предложению Главы государства был организован международный конкурс на разработку концепции Генерального плана столицы. В нем приняли участие ведущие архитекторы более 20 стран. А в состав жюри вошли представители США, России, Турции, других стран. Возглавил его президент Проектной академии KAZGOR, лауреат Государственной премии, профессор Абдысагит Татыгулов. Президент Казахстана из трех отобранных жюри работ лучшим признал проект японца Кишо Курокавы, казахстанские зодчие были вторыми, на третье место вышли россияне.



Вернувшись в Алматы, Тохтар Ералиевич вновь окунулся в любимую работу, целиком посвятив себя творчеству. По его проекту в Астане на центральной эспланаде был построен жилой комплекс «Нурсая» общей площадью 600 тыс. кв. м, по его концепции возведен жилой комплекс «Триумфальный». Он был неизменным участником международных конкурсов проектов для Астаны. По мнению президента академии KAZGOR А. Татыгулова, успехи талантливого зодчего во многом связаны с его личными человеческими качествами.



– Архитектура – особая профессия, – считает он. – Здесь нельзя работать в одиночку. И Ералиев обладает способностью к творческому компромиссу, умеет подчинить личные амбиции интересам общества и творческих групп с нестандартными взглядами.



В Алматы вместе со свои­ми соратниками и едино­мышленниками он дал, образно говоря, путевку в жизнь таким объектам, как Институт стратегических исследований, многофункциональный комплекс «Рахат Тауэрс», бизнес-центр, высотный жилой комплекс с офисом в Бостандыкском районе. По его проектам созданы памятники Жамбылу, Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, А. С. Пушкину, Аблайхану.



Несомненная заслуга Тохтара Ералиева в том, что его эскиз-идея проекта выставочного комплекса ЭКСПО-2017 в Астане на международном конкурсе вошел в число десяти лучших мировых работ. Еще один пример успеха мастера. На международном конкурсе на лучший эскиз-идею его Мемориальный комплекс

Национального пантеона РК в Астане занял первое место.



Ярким событием в градостроительной практике Алма­ты, да и всей республики стало возведение многофункционального комплекса «Нурлы тау». Сам по себе он оригинален, подобного ему нет во всем Центрально-Азиатском регионе. По сути, это город в городе – современные административные сооружения, объекты социального значения, бизнес-центры. Высотные здания от 7 до 25 этажей представляют собой остекленные многогранники и имеют различную конфигурацию. Если смотреть на комплекс под различными ракурсами, то он воспринимается как сверкающие ледники вершин Алатау.



Этот проект получил Гран-при и Золотую медаль союза архитекторов Казахстана. На XI Международном конкурсе архитектурных произведений в Тбилиси он также завоевал Гран-при и Золотую медаль Международной ассоциации союза архитекторов.



Время не старит архитектурные произведения Тохтара Ералиева. До сих пор они отличаются новизной и смелостью творческих решений. Приближаясь к своему важному жизненному рубежу – 70-летию со дня рождения, он остается верен принципу – всегда и во всем нужен профессиональный подход к делу. Это и выдвигает его в число выдающихся архитекторов современности.



Прекрасный облик наших городов и аулов был создан такими выдающимися зодчими, как Т. Басенов, М. Мендикулов, Н. Рипинский, Ш. Уалиханов, Л. Ухоботов, А. Капанов, Ю. Ратушный. Среди них есть и лауреаты Государственной премии, и депутаты Верховного Совета. Тохтар Ералиев работал вместе с мэтрами казахской архитектуры, и они высоко ценили его талант. Он не только участвовал в проектировании самых сложных объектов строительства, но находил время заниматься общественной деятельностью. В трудный период становления Союз архитекторов Казахской ССР избрал его председателем. Когда стоя­ла задача развития новой столицы, Правительство приняло верное решение назначить Т. Ералиева главным архитектором Астаны. Во всех своих назначениях Тохтар Ералиевич следовал интересам своей страны.



За профессиональные достижения и активную общественную деятельность ему были вручены ордена «Парасат» и «Барыс» ІІІ степени. Его знают за пределами нашей страны и приглашают на международные архитектурные конгрессы. Он участвовал в подобных форумах, проходивших в США, Германии, Канаде, Испании, Турции и других странах.



Тохтар Ералиев – талантливейшая личность, уникальные архитектурные произведения которого признаются мировыми знатоками искусства и почитаются его многочисленными учениками.



