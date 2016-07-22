Фото пресс-службы АО "Казпочта"
Акционерное общество "Казпочта" сообщило о вводе в обращение почтовой марки серии "Памятные и юбилейные даты", посвященной 100-летию со дня рождения известного общественного деятеля Мурали Шаменова – легендарного военного разведчика, участника двух войн – Финской и Великой Отечественной, передает Kazpravda.kz.
На почтовой марке изображен Мурали Шаменов – участник боевых действий, офицер разведки, бесстрашный боец, который и после Победы продолжил военную службу в Восточной Германии.
Офицер разведки, капитан Шаменов был участником всех оборонительных и наступательных боев 326-й Стрелковой дивизии Прибалтийского и Белорусского фронтов, под его руководством были успешно проведены многочисленные разведывательные операции и боевые действия.
После окончания Великой Отечественной войны являлся партийным работником, журналистом, общественным деятелем, сельскохозяйственным производственником.
За военный подвиг и трудовые заслуги Мурали Шаменов был награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны I и II степеней, Красной звезды, "Знак Почета" и многочисленными медалями.