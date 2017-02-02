Портрет в вопросах и ответах Адина Нурберген

фото Игоря Бургандинова

Пункты тестирования начали работать во всех регионах страны утром 1 февраля. В первых рядах аттестуемых административных госслужащих – сотрудники Администрации Президента, канцелярии Премьер-министра, руководители подразделений министерств, ведомств и местных исполнительных органов.



Тестирование, как напомнила заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, проводится в рамках единовременной комплексной аттестации госслужащих, предусмот­ренной 15-м шагом Плана нации «100 конкретных шагов». В прошлом году шла подготовка к аттестации, связанная с обновлением законодательства о государственной службе.



– Сейчас уже созданы новые правовые условия для продвижения по карьерной лестнице на основе принципа меритократии и компетентности служащих, – уточнила Айгуль Шаимова. – Аттес­тация нацелена на выявление потенциала госслужащих. Важный момент – в отличие от прошлых аттестаций мы не будем проводить тестирование на знание законодательства, поскольку оно выявляло лишь теоретическую часть профессиональной подготовки служащих. В этот раз цель – определить компетенции, то есть навыки и знания для эффективного выполнения поставленной задачи.



Подробнее о том, что представляет собой новый вид тестирования, рассказал руководитель проекта ПРООН по разработке и внедрению единой рамки компетенций административных госслужащих Эдуард Захарченко. По его словам, тестирование разбито на блоки, среди которых – эффективность, открытость, а также служение народу.



– В рамках блока «служение народу» есть такие параметры, как ориентация на потребителя услуг, а также информирование граждан об услугах, их качестве, предоставление максимально удобной информации в полезной и понятной форме, – уточнил он. – Вопросы в целом направлены на проверку того, насколько государственный служащий в своей работе ценит и понимает важность предоставления качественных услуг гражданам, думает ли он прежде всего о потребностях гражданина, о том, чтобы проинформировать его в удобной, понятной, доступной форме. То есть не банально предложить поискать на вебсайте, а изучить потребности гражданина, понять, какой именно формат и канал информирования будет наиболее приемлемым. Каждая категория услугополучателей требует индивидуального подхода в зависимости от возрастной группы, профессии и ряда других факторов.



Говоря о структуре вопросов, Эдуард Захарченко обратил внимание на то, что нет противоположных вариантов ответов – правильных или неправильных. По выбранным ответам специальная программа формируют образ, портрет аттестуемого с определением его стремлений и понимания миссии госслужащего. Готов ли сотрудник госоргана изучать потребности конкретного гражданина, нести ответственность за предоставленную информацию, или же стремится ответить по шаблону и побыстрее отделаться от посетителя. При этом, как утверждает руководитель проекта, обмануть программу невозможно.



– Наше тестирование – комбинация психометрических вопросов, которые разработали психологи, и ситуационных задач, которые непосредственно связаны с ежедневной работой и практической деятельностью государственного служащего. Специально заложен блок вопросов, проверяющих достоверность, правдивость всех ответов в целом. Не секрет, что каждый человек, отвечая на любой тест, пытается выстроить некий социально ожидаемый образ. Представить себя таким, каким, как ему кажется, его должны видеть коллеги по работе и руководство. Но специальный блок вопросов позволяет заглянуть поглубже – во внутренние драйверы, мотивы, которые движут человеком, когда он отвечает на тест, – поделился Эдуард Захарченко.



Начавшееся тестирование – лишь часть процедуры комплексной аттестации административных госслужащих корпуса «Б». На первом этапе в госорганах заполняются оценочные листы, затем следует тест на определение компетенций, и далее – собеседование, которое проведут аттестационные комиссии. В первый день в Астане, Алматы и регионах тест прошли более 660 человек. В дальнейшем тестирование будет проходить по графику, составленному АДГСПК. Как сообщили в агентстве, для обеспечения бесперебойной работы госаппарата и удобства служащих проработана возможность тестирования в онлайн-режиме. Благодаря этому формату госслужащие отдаленных сел и аулов будут проходить этапы аттестации не выезжая из своего населенного пункта. Тестирование будет проходить на трех уровнях: центральном, областном и районном. Планируется, что оно завершится в конце марта.



В целом по стране комплексной аттестации подлежат около 62 тыс. человек. По ее итогам будут приняты решения в отношении каждого работника: соответствие занимаемой государственной должности, соответствие с рекомендацией к повышению, несоответствие занимаемой должности и рекомендации к понижению либо увольнению.

