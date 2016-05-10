​Портреты, как флаги, неся

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Любовь ДОБРОТА

«Бессмертный полк» шагает по улицам города в третий раз. К этой яркой гражданской акции люди готовятся загодя: обновляют штандарты с фотографиями своих близких, рассказывают детям и внукам о бабушках и дедушках, воевавших на фронте и работавших в тылу, делают запросы в архивы, чтобы пополнить сведения о ветеранах.

Преподаватель истории Татьяна Руяткина не пропустила ни одну акцию «Бессмертный полк». В ее руках сразу восемь фотографий. Практически все члены семьи ее папы и мамы отправились на фронт.

– Это фотография моего папы Руяткина Михаила Алексеевича, – рассказывает Татьяна Михайловна. – Для него война началась 22 июня 1941 года. Он был водителем. Шел в составе 1-го Белорусского фронта, расписался на Рейхстаге. А это его родные братья. Все четверо воевали и все четверо вернулись живыми. Здесь также портреты маминых братьев. Они погибли в 1941-м. А у старших зятьев воевали уже сыновья. Это только родные братья, если б я взяла с собой портреты двоюродных маминых братьев и отцовых, тогда мне надо было бы делать транспарант.

Вместе с шымкентцами в ряды «Бессмертного полка» в нынешнем году встали известные российские актеры, приехавшие в Шымкент на гастроли. Узнав, что в городе объявлено построение, народная артистка России Ирина Алферова, Татьяна Абрамова и актер Илья Соколовский присоединились к акции. Они не скрывали, что поражены мемориалом памяти, совершенно не ожидали увидеть такой масштабный памятник Великой Отечественной войне в Шымкенте.

Ирина Алферова призналась, что впервые встала в ряды «Бессмерт­ного полка», пришла на акцию с портретом папы – Алферова Ивана Кузьмича, который дошел до Днепра, получил серьезное ранение. Затем воевал на Дальнем Востоке с Японией. Отца не стало в 1979 году. А вот 91-летняя мама, которая тоже прошла фронтовыми дорогами, жива и радует актрису.

– В прошлом году в Москве в шествии участвовали мои дети, – говорит Татьяна Абрамова. – Сама я впервые иду с портретом, и так вышло, что в Шымкенте. На фото мой дед, отец моей мамы, Белоногов Анатолий Николаевич. Он был призван в 1941 году. Оборонял Москву. И дошел до Будапешта. Был человек веселый, играл на гитаре, пел. Любил шутить. И отшучивался на тему войны, не любил вспоминать те тяжелые годы.

Колонна прошла к обелиску Славы, дружно исполняя известные военные песни. «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы» дружно пели взрос­лые и дети. Участники шествия возложили цветы к Вечному огню и отправились к мемориалу «Даңқ», на гранитных плитах которого имена южан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Более 140 тыс. жителей Южного Казахстана отправились на фронт, свыше половины из них не вернулись. День Победы в ЮКО встретили 326 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Каждый из них получил к празднику единовременную выплату в сумме 212 100 тенге.

– Я смотрю на фотографии «Бессмертного полка» и ясно вижу, через какие страдания и лишения прошли эти люди, чтобы завоевать Победу, – отметил аким области Бейбут Атамкулов, поздравляя фронтовиков и горожан с праздником 9 Мая. – Спасибо всем тем, кто стоит на этой площади и передает своим детям и внукам вместе с фотографиями память. 

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