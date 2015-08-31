Португалец застрелил трех человек из-за лая собаки

В Португалии в результате стрельбы погибли три человека, в том числе двое полицейских, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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Инцидент произошел в Кинта-ду-Конде, в 30 километрах к югу от столицы, Лиссабона, сообщает BBC News.
Конфликт возник из-за собачьего лая. 77-летний мужчина заявил, что убьет соседа, если животное не замолчит. На шум прибежал живший неподалеку полицейский в штатском и был застрелен.
Прибывшего патрульного пенсионер убил выстрелом в голову.
Третьей жертвой стал сын офицера в штатском, пытавшийся помочь отцу. Он был серьезно ранен в перестрелке и скончался уже после госпитализации.
Виновник пытался покончить жизнь самоубийством из охотничьего ружья. Его арестовали и доставили в больницу.