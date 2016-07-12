​Португальский фурор

«Европейские бразильцы» впервые в своей истории выиграли один из самых значимых турниров. Ранее футболисты с Пиренейского полуострова становились обладателями «бронзы» первенства планеты (1966 год), а также выигрывали «серебро» (2004) и трижды «бронзу» (1984, 2000 и 2012) континентальных чемпионатов. И вот теперь добились самого высокого признания – звания чемпионов.

Не станем скрывать: нынче португальцы после первых же игр вызвали шквал критики за свои действия на поле. Их команда установила свое­образный рекорд, выиграв за все время турнира лишь один (!) матч в основное время. Но чемпионов, как говорится, не судят. В конце концов, необычная тактика принесла результат даже в финале.

Но обо всем по порядку. Финальная игра оказалась не очень яркой. И дело даже не в том, что здесь была высока цена ошибки, а потому все старались действовать с максимальной осторожностью. Французы как раз, чувствуя свое превосходство в классе, к тому же играя в родных стенах, довольно сильно прижимали пиренейцев к их воротам.

Поначалу «трехцветные» доминировали во всем, не хватало их лишь на завершение атак: то защитники успевали выбить мяч, то великолепно играл вратарь Руй Патрисиу, который особенно запомнился по классному сейву после красивого удара лучшего бомбардира турнира Антуана Гизмана на 10-й минуте. Кстати, француз весь матч действовал отменно, но видно лимит на голы именно в финале у него исчерпался.

Португальцы не впечатляли ровно до того момента, пока у них не вышел из строя Роналду. К 17-й минуте он получил травму в двух столкновениях (наиболее серьезную – от полузащитника французов Димитри Пайе). Помощи медперсонала капитану команды хватило ровно на 7 минут, после чего на 24-й минуте Криштиану со слезами на глазах окончательно покинул поле.

Вышедший на замену Рикарду Куарежма и остальные португальцы, конечно же, были шокированы, но поняв, что теперь на гений Роналду не приходится рассчитывать, стали играть гораздо лучше, причем сосредоточились на командных действиях.

Французы, впрочем, продолжали давить, но их натиск вполне был сдерживаем. Более того, отыграв основные 90 минут и большую часть дополнительного времени вничью (0:0), на 109-й минуте пиренейцам все же удалась решающая атака, которую классным ударом завершил Эдер – 1:0. Как ни пытались хозяева мундиаля перевести игру хотя бы в серию пенальти, это у них не получилось. А в Португалию пришел большой праздник, и явно не на один день.