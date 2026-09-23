Португальский триумф Жибек Куламбаевой

Выступая в парном разряде в тандеме с австралийкой Габриэллой Да Силвой Фик, наша спортсменка продемонстрировала несгибаемый характер в решающем поединке против дуэта Рутуя Бхосале (Индия)⁄Елена Мицич (Австралия). Уступив в стартовой партии со счетом 3:6, казахстанско-австралийский дуэт переломил ход затяжной встречи. Вырвав победу на тай-брейке второго сета (7:6), Куламбаева и ее напарница дожали соперниц на решающем чемпионском тай-брейке – 10:7. Финальная битва продолжалась почти два часа и принесла Жибек долгожданный трофей престижной серии.

Успехи казахстанского тенниса громко звучат и на самом высоком уровне. Лидер мирового рейтинга Елена Рыбакина, недавно оформившая победу на US Open над Ариной Сабаленка и официально ставшая первой ракеткой планеты, вошла и в топ-3 лучших первых ракеток мира XXI века по версии спортивных экспертов.