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"Поручение Президента до сих пор не исполнено" – депутат попросил Премьера ускорить строительство ГПЗ

Сенатор Серикбай Трумов в своем депутатском запросе на имя главы Правительства Алихана Смаилова озвучил проблемы, касающиеся деятельности газоперерабатывающего завода в Жанаозене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По информации депутата, в работе завода имеются серьезные проблемы. В частности, превышен нормативный срок эксплуатации магистральных и промысловых газопроводов, технологических трубопроводов и систем вентиляции.

«Увеличен износ нормативного срока эксплуатации технологического оборудования в 2 раза, насосно-компрессорное оборудование физически изношено и морально устарело на 97%, используется морально и физически устаревшая система управления технологическими процессами и контрольно-измерительные приборы, срок службы всего парка контрольно-измерительных приборов превышает порога износа в 6 раз», - отметил Серикбай Трумов.

Из-за этого, подчеркивает сенатор, значительно повышены риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Предложение сенатора - ускорить работы по строительству нового газоперерабатывающего завода.

«Учитывая важность данного завода для страны, Глава государства дал поручение Правительству и АО «ФНБ Самрук - Казына» до конца 2023 года построить новый завод. К сожалению, поручение Главы государства до сих пор не исполнено. Из-за организационной работы и несвоевременного принятия соответствующих решений неоднократно переносятся сроки строительства завода, возникает угроза простоя производства», - заключил депутат.

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