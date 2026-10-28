Поручение Президента: в Минздраве рассказали, какие доплаты ожидают врачей

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Размер доплаты будет зависеть от продолжительности работы и может достигать 50% должностного оклада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав



Предлагается установить следующие размеры доплат:

• свыше 2 лет непрерывной стажа — 20% от должностного оклада;

• свыше 3 лет — 30%;

• свыше пяти лет — 50%.

Как сообщили в министерстве, благодаря введению доплат за непрерывный стаж работы заработная плата врачей общей практики с максимальным стажем в сельской местности может достичь с учетом доплаты 760 тысяч тенге, в городах – 607 тысяч тенге.

В сельской местности заработная плата врачей общей практики с максимальным стажем может увеличиться с 534 до 760 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – с 284 до 401 тысячи тенге.



В городах зарплата врачей общей практики с максимальным стажем может вырасти с 425 до 607 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – с 224 до 318 тысяч тенге.



Для специалистов с минимальным стажем также предусмотрено повышение оплаты труда. В сельской местности заработная плата врачей общей практики может увеличиться с 386 до 450 тысяч тенге, среднего медицинского персонала - с 221 до 256 тысяч тенге.



В городах зарплата врачей общей практики с минимальным стажем может вырасти с 307 до 358 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – со 173 до 202 тысяч тенге.



Отдельные меры поддержки предлагаются для психологов и социальных работников первичного звена. С учётом специфики их деятельности рассматривается введение дополнительных выплат за психоэмоциональную нагрузку.



В Министерстве здравоохранения напомнили, что повышение заработной платы медицинских работников проводится поэтапно с 2021 года.

Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил правительству с 1 января следующего года повысить заработную плату специалистам участковой службы, до 40 процентов в зависимости от непрерывного трудового стажа.