Экономика
Поручение Токаева по таможенной границе с Китаем: 45 млрд тенге доплачено в бюджет

45,1 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проверок на таможенной границе с Китаем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Органы государственных доходов с февраля по май 2022 года в рамках исполнения поручения Главы государства провели внеплановые выездные таможенные проверки 10 уполномоченных экономических операторов.

«Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов. По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней», – заявили в КГД.

Отметим, 8 сентября 2022 года в Генеральной прокуратуре РК сообщили о компаниях-импортерах, которые монополизировали рынок ввоза товаров из Китая.

«Каждый из них специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и так далее), распределяя между собой конкретные регионы страны. Для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортеров в нарушение требований Кодекса о таможенном регулировании в Республике Казахстан в 2019-2021 годах системно занижали стоимость ввозимых товаров», – заявили в главном надзорном органе страны.

По представлению Генпрокуратуры Комитет госдоходов выставил 10 компаниям уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на 107 млрд тенге.

Одновременно по выявленным нарушениям начато досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса – уклонение уплаты таможенных платежей и налогов.

Напомним, 11 января 2022 года в ходе выступления на заседании Мажилиса Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Агентству по финансовому мониторингу совместно с другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.

«Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет», – сказал он.

 

 

 

 

 

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