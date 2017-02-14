​Поручения – на контроль

Неповоротливость бюро­кратического аппарата, сопряженная с низкой результативностью, давно стала притчей во языцех. Вот и руководитель области Нурлан Ногаев практически каждое совещание сопровождает наставлениями, суть которых сводится к необходимости перемен: чиновникам нужно менять отношение к работе, быть ответственными, добросовестными и достигать решения поставленных задач.

На минувшей неделе аким дважды обрушился с критикой на подчиненных и сначала отчитал свое­го первого заместителя и некоторых руководителей управлений за торопливость при сдаче объектов. По сложившейся практике в канун значимых дат повсеместно проходит «разрезание ленточек». Вот и в областном центре Атырауской области в декабре прошлого года торжественно открыли поликлинику в поселке Геолог и детский сад в микрорайоне «Привокзальный». Однако из-за разных причин они нормально не функционируют, что вызывает справедливое возмущение населения.

– Разве наша цель – пустить пыль в глаза? Людям легче от этого не становится, прекратите заниматься подобными вещами, – потребовал аким области.

Тем временем в ходе другого совещания в Индерском районе Нурлан Ногаев указал на недостатки в работе районных акимов, неэффективное освоение бюджетных средств и необходимость использования инструментов ГЧП при строительстве дошкольных учреждений.

На совещании стало известно, что в регионе не соблюдаются нормативные сроки строительства. Как заметил Нурлан Ногаев, зачастую это происходит из-за позднего начала тендерных процедур.

– На сегодня не проведен ни один тендер на строительство, а уже февраль! Вы хотите в мае провести конкурс, в августе начать строительство, а в сентябре в дожди и морозы бегать и за головы хвататься? Поэтому люди и возмущаются, что у нас дороги осенью строятся, – сказал Нурлан Ногаев.

Также его беспокоит безынициа­тивность районных руководителей, которые должны активно продвигать интересы населения, в том числе проекты строительства социальных объектов и дорог.

– Пока вам сверху не скажут, что в том или ином селе нужно построить объект жизнеобеспечения, работы нет. Между тем это ваша прямая обязанность – составлять заявки, готовить ПСД, доказывать необходимость строительства того или иного сооружения, – заметил руководитель области. – На встрече с населением свое бездействие вы прикрываете отсутствием средств. Не говорите никогда, что денег в области нет, на хороший проект всегда можно найти средства.

Также было акцентировано внимание на необходимости строительства социальных объектов по принципу ГЧП. Тем более что многие успешные бизнесмены готовы помочь родному селу и построить, к примеру, дошкольное учреждение при поддержке государства.

В 2016 году Нурлан Ногаев посетил все 7 районов и 72 сельских округа области и дал 223 поручения, касающиеся социально-экономического развития региона. В текущем же году в ходе отчетов акимы районов отдельно докладывали, какие поручения выполнены и как. По мнению руководителя региона, многие эти вопросы могли решиться на уровне начальника отдела районного акимата, однако ситуация сдвинулась с места только после вмешательства областного начальства.

Специально созданной рабочей группе предстоит проверить исполнение каждого поручения, возможно, это научит чиновников более ответственно относиться к своим обязанностям.