Поручения Президента будут обеспечены финансированием и выполнены своевременно – Мамин

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседании Правительства заявил, что поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева будут обеспечены финансированием и выполнены своевременно, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сегодня мир переживает сложный этап пандемии коронавируса и снижение глобального спроса на сырьевые ресурсы привели к резкому замедлению экономической активности. Эти факторы оказывают влияние на экономику страны, количество рабочих мест и благосостояние народа", – сказал Мамин.
Глава Правительства отметил, что по поручению Президента разработан прогноз социально-экономического развития.
"Проект республиканского бюджета позволит реализовать в полном объеме весь пакет антикризисных мер. Все поручения Главы государства будут обеспечены финансированием и выполнены своевременно. Елбасы поддержал и отметил важность принимаемых мер. Правительство держит ситуацию под жестким контролем, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения социально-экономической стабильности", — заявил Мамин.
В заключение Премьер-министр напомнил, что Президентом были определены дальнейшие шаги и поставлены задачи по поддержке граждан и бизнеса.
"Нашей приоритетной задачей является обеспечение занятости. В этой связи принята новая дорожная карта занятости. Общий объем финансирования увеличен до одного триллиона тенге. Это позволит создать более 240 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить своевременную и эффективную реализацию дорожной карты занятости и выплату всех видов социальной поддержки", – резюмировал он.