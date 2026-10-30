Поручения Президента должны воплощаться в конкретные решения

За строкой Послания
Айгуль Мукашева, председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников просвещения, науки и высшего образования»

В очередном Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Глава государства акцентировал внимание на том, что педагог должен заниматься прежде всего обучением и воспитанием учащихся, а не тратить свое время на бесконечные отчеты и избыточную документацию.

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Законодательство запрещает требовать от учителей отчеты и сведения, не предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере образования. Предусмотрена и административная ответственность за незаконные требования дублировать документы на бумажных и электронных носителях. Следовательно, сегодня особую важность приобретает не столько принятие новых норм, сколько обеспечение неукоснительного исполнения действующих требований на всех уровнях системы образования.

Глава государства подчеркнул, что любые реформы в сфере просвещения должны облегчать труд педагога и снижать его чрезмерную нагрузку. Необходимо последовательно исключать дублирующую отчетность, пересматривать избыточные требования и совершенствовать процедуры аттестации, сохраняя объективные критерии оценки профессиональной деятельности педагога.

Несмотря на проводимую работу по цифровизации образования, проблема бюрократизации по-прежнему остается актуальной. Зачастую бумажная отчетность заменяется электронными формами, а количество административных требований не сокращается. При таком подходе цифровизация не решает проблему, а лишь переносит ее в другую плоскость.

Не менее важно уделять внимание состоянию образовательной инфраструктуры в регионах. В ряде населенных пунктов сохраняются проблемы с состоянием школьных зданий, материально-техническим оснащением, обеспеченностью современным оборудованием и доступом к качественной цифровой инфраструктуре. Необходимы дальнейшая модернизация школ, своевременный ремонт и создание безопасных, комфортных условий для педагогов и учащихся. Качественное образование должно быть доступно каждому ребенку независимо от места проживания, а условия труда учителей соответствовать современным требованиям как в городе, так и в сельской местности.

Не менее значимым является поручение Президента по защите чести, достоинства и профессионального авторитета педагогов.

Важно понимать, что уважение к учителю начинается не только в школе, но и в семье. Родители, ученики, педагоги и администрация образовательных организаций несут общую ответственность за формирование культуры взаимного уважения, дисциплины и безопасной образовательной среды. Авторитет учителя — это основа качественного образования, а защита его достоинства - необходимое условие полноценного воспитания подрастающего поколения.

Как председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников просвещения, науки и высшего образования, полностью поддерживаю позицию Главы государства. Поднятые вопросы имеют особое значение для каждого педагога и требуют не только внимания, но и конкретных решений, направленных на улучшение условий труда, защиту трудовых прав и укрепление общественного авторитета педагога.

Для профсоюза отрасли эти вопросы являются одним из ключевых направлений деятельности. Наша задача – не только представлять и защищать трудовые права работников образования, но и добиваться реального улучшения условий их профессиональной деятельности, своевременно реагировать на обращения педагогов и содействовать предупреждению трудовых конфликтов. Принципиально важно, чтобы каждый работник системы образования знал: его права должны соблюдаться, а его голос услышан.

Уверена, что поручения Главы государства станут основой для последовательных практических изменений. Казахстанский отраслевой профсоюз работников просвещения, науки и высшего образования поддерживает обозначенные Президентом приоритеты и продолжит последовательно отстаивать права и интересы работников отрасли. Мы убеждены, что уважение к учителю должно выражаться не только в словах, но и в конкретных решениях, справедливом отношении и реальных гарантиях его профессиональной защищенности.

#президент #Образование #послание #профсоюз

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