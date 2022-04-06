Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов выступил с докладом на заседании Мажилиса Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Вице-премьер отметил, что этот формат заседания можно назвать историческим.

«Это начало нового тесного взаимодействия Мажилиса Парламента и Правительства. Такой формат работы является оптимальным механизмом эффективного и своевременного решения поднимаемых обществом проблем», — начал свое выступление Е. Тугжанов.

Он отметил, что Правительство совместно с партией «Аманат» работает над реализацией программы партии. Около двух тысяч вопросов, поднятых в ходе поездок депутатов в регионы, были всесторонне проанализированы и рассмотрены на уровне Правительства.

Основные темы вопросов совпадают с требованиями, изложенными в 1800 обращениях, поступающих в Правительство от граждан.

«Основной блок вопросов касается повышения доходов, снижения уровня бедности. Повышение доходов населения — главная стратегическая задача экономической политики Правительства. В программе повышения доходов населения, разработанной в соответствии с поручением Главы государства, предусмотрены конкретные меры, направленные на повышение доходов граждан», — сказал заместитель Премьер-министра.

Во-первых, повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы и квазигосударственного сектора, а также 2,8 млн работников бизнеса, получающих поддержку от государства.

Во-вторых, увеличение прибыли на 2 млн новых рабочих мест во всех отраслях экономики. В том числе создание новых предприятий по 19 видам товаров, ранее ввезенных, востребованных на производстве. В фармацевтической, биотехнологической, IT-технологии и нефтехимической отрасли сырье реализуется через развитие обрабатывающей промышленности, основанной на переработке на высоком уровне.

В-третьих, повышение доходов от предпринимательства путем создания пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий.

В-четвертых, через такие проекты, как «Бақытты отбасы», ежегодно создавать 20 тысяч рабочих мест для многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Предусмотрено привлечение к работе 160 тыс. молодых людей путем предоставления грантов (в размере 400 МРП) и проектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место».

Реализация программы позволит повысить долю оплаты труда в структуре ВВП с 31% до 38,5%, а также долю доходов от трудовой деятельности в общих доходах – с 70% до 82%.

Пути достижения этих показателей детально проанализированы, и ответственность за достижение индикаторов программы закреплена в разрезе регионов и отраслевых министерств.

В целом реализация программы будет способствовать формированию в стране широкого среднего класса, который станет основой экономики нового Казахстана.

Доходы населения напрямую связаны с уровнем инфляции. Правительством совместно с Нацбанком принимается ряд оперативных мер по сдерживанию инфляции. По поручению Главы государства для сдерживания роста цен на заседании Правительства 15 февраля этого года принят Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.

«Комплекс мер содержит ряд оперативных и среднесрочных мер, направленных на увеличение физической доступности продукции, усиление ценового регулирования посредством обеспечения загрузки стабилизационных фондов, а также предусматривает меры системного характера, которые способствует постепенной стабилизации цен», — сказал Ералы Тугжанов.

На еженедельной основе в офисе цифрового Правительства рассматриваются проблемные вопросы по каждому наименованию социально значимого продовольственного товара.

Заместитель Премьер-министра обратил внимание депутатов на то, что, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО UON), индекс цен на продовольствие в феврале текущего года в мире вырос на 20,7% в годовом выражении и составил 140,7 пункта (индекс цен на продовольствие в феврале этого года в мире вырос на 40,7 пункта), достигнув исторического рекордного уровня, превысив предыдущий рекордный показатель февраля 2011 года на 3,1 пункта.

Сегодня для сдерживания цен на продукты питания для населения Правительством широко применяются меры по заключению форвардных договоров, инструменты установления предельно допустимых розничных цен и контроль над соблюдением требования по розничной надбавке, расследование схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары и другие.

Местными исполнительными органами в рамках профилактического контроля ведется работа по недопущению превышения 15% надбавки в «магазинах у дома».

Кроме того, увеличено финансирование «оборотной схемы» и формирование стабилизационных фондов до 140 млрд тенге, прорабатывается вопрос снижения арендных плат для реализаторов социально значимых продовольственных товаров.

Также Е. Тугжанов подчеркнул, что вышеперечисленные меры позволили сдержать индекс цен на продукты питания за 1 квартал текущего года на уровне 10% (по итогам 2021 года – 9,9%).

Кроме того, разработана программа импортозамещения с учетом геополитической ситуации в мире. В список включены 444 проекта импортозамещения с возможностью создания 88 тыс. новых рабочих мест.

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства за 5 лет планируется реализовать 934 инвестиционных проекта на 4,5 трлн тенге.

По словам Е. Тугжанова, одной из проблем, на которую часто обращает внимание общество, является экология. В данном направлении совместно с экоактивистами реализуются 17 дорожных карт, охватывающих 485 мероприятий.

Из них в рамках национального проекта «Зеленый Казахстан» 16 крупных промышленных объектов приняли обязательства по снижению эмиссий с 20% до 30%.

Кроме того, в 204 городах и 134 районах внедрен раздельный сбор отходов, а в 96 населенных пунктах – сортировка. В целом доля переработки отходов достигла 21% (2020 год – 18,3%). В дальнейшем предстоит увеличить долю их утилизации до 34%, а долю утилизации промышленных отходов – до 46%.

Наряду с этим, со стороны населения был поднят ряд вопросов, касающихся качества дорог и инфраструктурных объектов.

Одним из приоритетных направлений деятельности депутатского корпуса является социальная сфера. Выполнение всех социальных обязательств — одна из первостепенных задач Правительства. На эти цели предусмотрено 4 трлн тенге, что на 230 млрд тенге больше уровня прошлого года.

На заседании РБК Правительством одобрено принципиально важное решение. В связи с изменением коридора инфляции 8-10% размеры пенсий и пособий предусматривается дополнительно проиндексировать еще на 4%, что в совокупности обеспечит рост всех социальных выплат на 9%, а солидарной пенсии – на 11% по отношению к 2021 году. Увеличение коснется 4,2 млн получателей социальных выплат (солидарная пенсия – на 11%, базовая пенсия – на 9%, все пособии и выплаты – на 9%). На эти цели в проекте уточненного бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге.

«Одним из актуальных вопросов в социальной сфере является состояние малообеспеченных семей. Мы оказываем адресную социальную помощь семьям с прожиточным минимумом ниже черты бедности. Сегодня такую помощь получают 95 тысяч семей», — проинформировал Е. Тугжанов.

В 2020 году с учетом пожеланий граждан изменен механизм назначения адресной помощи, исключены 25 видов доходов и социальных выплат. Внедрены способы стимулирования получателей помощи к труду. Если трудоспособные граждане отказываются от предложенной работы, адресная помощь прекращается на 6 месяцев. Это направлено на предотвращение превращения адресной социальной помощи в иждивенческую.

Адресная помощь — государственная поддержка, назначаемая только семьям, имеющим доходы ниже черты бедности со всесторонней проверкой. При этом Правительством будет разработана цифровая карта семьи с интеграцией 20 цифровых приложений государственных органов для постоянного патронажа семей, нуждающихся в государственной поддержке и оказания при необходимости помощи в проактивном формате.

В целях обеспечения реабилитационными услугами лиц с инвалидностью в 2021-2023 годах за счет средств республиканского бюджета запланировано строительство 12 реабилитационных центров, 5 из которых начато в прошлом году.

Также в рамках проекта «Қамқорлық» планируется открытие 8 дневных центров для детей с аутизмом и другими психическими расстройствами. 17 таких центров были открыты и введены в эксплуатацию в прошлом году.

Заместитель Премьер-министра отметил, что конкретные вопросы, касающиеся пенсионной системы, размеров социальных выплат, будут рассматриваться совместно с депутатами в рамках разрабатываемого Социального кодекса.

Что касается трудовых отношений, то в стране реализуется комплекс оперативных мер по разрешению трудовых споров. С начала года выявлено 140 проблемных предприятий и решен 91 вопрос.

Ведется работа на 49 предприятиях (из них в Мангистау – 19, Атырау – 7, Караганде – 5, Кызылорде – 4, Шымкенте – 3, Костанае, СКО, ВКО – по 2, Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, Туркестанской областях и Нур-Султане – по 1). Устранено более 800 нарушений, защищены права около 10 тысяч сотрудников.

Во-вторых, на 200 предприятиях обеспечено погашение задолженности по заработной плате свыше 2,7 тыс. работников.

В-третьих, зарплата более 1 млн рабочих поднялась от 5 до 50%. Заработная плата работников обслуживающих компаний приравнивалась к 70% средней заработной платы работников основной компании.

В-пятых, сегодня совместно с депутатским корпусом проводится большая работа по модернизации профсоюзного движения. Трудовые конфликты последнего времени показали, что в регулировании трудовых отношений недостаточно участия представителей работодателей и у них есть проблемы с изоляцией от дела коллектива. В этой связи при Правительстве создана рабочая группа по модернизации деятельности объединений работодателей.

Касательно сферы здравоохранения, 1,5 млн сельского населения не охвачено медицинским страхованием. Для решения этой проблемы стоит задача сокращения неравенства в доступе к медицинской помощи между населением города и села. Для этого в текущем году начнется проведение комплексного профилактического обследования сельского населения, в первую очередь детей.

Во-вторых, до 2025 года будет осуществлено строительство 420 медицинских учреждений в сельской местности, создание сельских аптечных пунктов.

В-третьих, для четкого решения вопросов охраны здоровья матери и ребенка будут открыты 20 межрайонных родильных домов, 17 диагностических центров.

В-четвертых, для снижения дефицита кадров повышена заработная плата врачей (до 415 тыс. тенге), средних медицинских работников (до 208 тыс. тенге).

В 2022 году количество грантов по дефицитным специальностям увеличено на 43% и предусматривается страхование ответственности медицинских работников.

В результате данных мер охват консультативно-диагностической помощью сельских населенных пунктов к 2025 году повысится от 47 до 100%.

В рамках системных мер в сфере образования по поручению Главы государства до 2025 года будет построено 1000 школ. Новая инфраструктура позволит решить проблему трехсменных и аварийных школ, а также устранит дефицит ученических мест, вызванный демографическим ростом.

Во-вторых, для устранения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами продолжается модернизация школ.

Также к 2025 году обучение в колледжах по востребованным специальностям будет на 100% бесплатным.

Для развития отечественного научного кластера количество грантов, предоставляемых высшими учебными заведениями, будет увеличено до 75 тысяч. В том числе гранты на технические и IT-отрасли вырастут до 60%. При этом приоритет отдается подготовке кадров, реально необходимых экономике.

Сегодня из-за низкого опыта и спроса на выбранную профессию возможности трудоустройства молодежи ограничены. Кроме того, в Казахстане исчезают 129 специальностей, трансформируются 95, появляются 239 новых специальностей, из них 37 – в нефтегазовой отрасли, 32 – в энергетике, 11 – в машиностроении, 40 – в IT.

В этой связи, в соответствии с международной практикой, на базе 15 колледжей Павлодарской области разработан и прошел практику атлас новых профессий. В результате уполномоченными госорганами будут разработаны и введены в действие 17 региональных карт потребности в кадрах по 9 основным отраслям экономики.

В рамках реформ начального образования в школах с 7 класса вводится должность специалиста «педагог-профориентатор», в задачи которого входит помощь школьникам в подборе подходящих для них профессий.

Также при колледжах реализуется создание 100 малых предприятий, которые позволят студентам приобрести опыт.

Из 188 студентов Колледжа экономики, бизнеса и права города Актобе, где подобный подход был успешно реализован, 144 трудоустроились.

Впервые в высших учебных заведениях будет создано более 100 карьерных центров содействия трудоустройству студентов по специальности.

В сфере культуры и спорта до 2025 года планируется охватить строительством и ремонтом 1 241 объект культуры, 259 домов культуры в сельских местностях.

Для поддержки талантливой молодежи в стране уделяется особое внимание нравственному воспитанию в сочетании с современной культурой, сообщил в ходе выступления вице-премьер Правительства РК Ералы Тугжанов.

Не менее важный вопрос для населения — нехватка спортивных комплексов. Как отметил заместитель Премьер-министра, спрос на строительство новых спортивных комплексов стал реальным показателем повышенного интереса населения к физической культуре.

Со слов Е. Тугжанова, в прошлом году 21 млрд тенге было перенаправлено из профессионального спорта в массовый. Средства в основном направлялись на финансирование детских спортивных секций и строительство спортивной инфраструктуры. В результате более 275 тыс. детей (5%) охвачены бесплатными секциями по госзаказу.

Введен в эксплуатацию 41 физкультурно-оздоровительный комплекс.

«В настоящее время разрабатывается график развития спортивной инфраструктуры до 2025 года, согласно которому в населенных пунктах планируется построить 115 спортивных объектов. В постковидных реалиях требуется уделения особого внимания спорту и физической культуре», — сказал Е. Тугжанов.

За счет реализации программы развития здорового образа жизни прогнозируемая экономия составит 300 млрд тенге, которые пойдут на здравоохранение.

В ответ на депутатский вопрос о возобновлении работы «Медицинского поезда», вице-премьер доложил, что с 2010 года Министерство здравоохранения при содействии АО «НК «Қазақстан темір жолы» совместно с «Самрук-Казына Trust» реализует этот социальный проект.

Для реализации социального проекта «Медицинский поезд» на сегодняшний день имеются три состава поездов «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан». Каждый поезд состоит из 8 специализированных оборудованных вагонов.

При поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук-Казына Trust» на 2022 год планируется запуск двух поездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», график которых будет разрабатываться совместно с Министерством здравоохранения.

В настоящее время поезд «Денсаулық» находится на капитальном ремонте, в 2022 году эксплуатироваться не будет.

В последнее время возросло количество жалоб, связанных с экологическими проблемами. Не так давно швейцарская мониторинговая группа IQAir на своем сайте опубликовала отчет за 2021 год, согласно которому Казахстан находится на 23 месте по загрязненности воздуха в мире.

Особое внимание уделено плохо развитой системе канализационных-очистительных сооружений. На сегодня из 89 городов республики в 25-ти отсутствуют канализационно-очистные сооружения: это 3 крупных города (Тараз, Балхаш и Костанай), 22 малых. Сброс осуществляется на поля фильтрации в 10 городах, пруды-накопители – в 9 городах, поверхностный водоем – в 1 городе, выгребные ямы – в 2 городах, вывоз на территории хранения ТБО – 3. В 64 городах имеются КОС, из которых в 44 городах необходима реконструкция. В целом по стране требуются строительство и реконструкция 69 КОС.

«Учитывая капиталоемкость проектов, рассматривается их поэтапная реализация по мере возможности бюджета и готовности технической документации. На сегодняшний день реализуются два проекта в Атырау и Кызылорде», — проинформировал Е. Тугжанов.

В ближайшей перспективе за счет республиканского бюджета и займов микрофинансовых организаций до 2025 года планируется начать реализацию и ввести в эксплуатацию 6 проектов в таких городах, как Шымкент, Актау, Тараз, Балхаш, Актобе и Караганда.

Далее, исходя из возможностей бюджета и привлечения внебюджетных средств, планируется реализовать до 2028 года реконструкцию и модернизацию в 18 крупных городах. В период с 2028 по 2032 год планируется реализация оставшихся 43 проектов в малых городах за счет республиканского бюджета.

«К нам обратились мамы особенных детей, не имеющих собственного жилья и вынужденных жить в арендных квартирах. Круглосуточный уход за больным ребенком лишает их возможности полноценно работать и иметь нормальный доход. Именно для таких категорий граждан Президент поручил срочно выделить средства на субсидирование арендной платы за съемное жилье. Соответствующее постановление принято в феврале, выделены средства. Вместе с тем больше 20 тысяч семей, воспитывающих детей-инвалидов, не смогли воспользоваться поддержкой. Оказалось, что их доход превышает допустимый правилами министерства порог в 36 тысяч тенге на одного члена семьи. И дело не в высоких заработках мам. Дело в том, что доходом, согласно этим же правилам, считается социальное пособие ребенка-инвалида и матери. Это явная социальная несправедливость, и она требует немедленного исправления. Планируется ли Министерством труда, и в какие сроки изменить правила субсидирования и исключить социальные выплаты из дохода граждан, нуждающихся в поддержке?» — прозвучал вопрос от депутатов.

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, для ускоренного решения вопросов отдельных категорий граждан Главой государства поручено выработать механизм выплат за аренду частного жилищного фонда.

Правила разработаны на основании общей практики назначения всех выплат, пособий и адресной социальной помощи согласно законодательству о социальном обеспечении, где выплаты по уходу за инвалидом отнесены к доходу. При этом в общей практике исключается двойная поддержка из бюджета.

На сегодня в стране насчитывается порядка 590 тыс. очередников, из них 210 тыс. социально уязвимого положения.

Исходя из возможностей бюджета, были определены 4 приоритетные категории очередников (многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами), которых, согласно данным базы Минтруда, порядка 70 тыс. с доходами ниже одного прожиточного минимума. Анализ доходов потенциальных получателей выплат определен посредством информационной системы Минтруда. Для реализации механизма выделены из бюджета 50 млрд тенге.

В целом внедряемый механизм жилищных выплат позволит одномоментно и в короткие сроки решить жилищные вопросы 70 тыс. граждан с ограниченными доходами в сравнении с ранее охватываемым ежегодным объемом в 10 тыс. граждан.

О проделанной работе отчиталось Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Согласно данным МИИР, переход на новые формы управления жилыми домами осуществлен на 76%. При этом юридическое подтверждение этому есть только для 5,5%, зарегистрировавших объединения собственников. Остальные якобы создали простые товарищества. Тормозит реформу огромное количество проблемных вопросов. Дело в состоянии жилищных фондов, ментальности жителей, сопротивлении действующих управляющих субъектов. Для решения вопросов требуется внесение изменений в действующее законодательство. В связи с этим вопрос. Каким образом планируется осуществлять управление домами с 1 июля 2022 года, и какие меры принимает министерство для управления ситуацией до принятия изменений в законодательство?» — прозвучал вопрос от депутатов Мажилиса.

Как пояснили в МИИР, переход на новые формы управления осуществляется на основании действующего законодательства. Все необходимые нормативные акты для урегулирования отношений по созданию новых форм управления приняты и работают. Реформа направлена на самостоятельное управление жильцами своим домом, повышение ответственности за состоянием своего жилища.

Во-вторых, согласно закону форму управления домом собственники определяют самостоятельно, как в форме ОСИ, так и в виде ПТ.

При этом после создания новых форм управления жильцы вправе передать управление домом сервисным компаниям. То есть с 1 июля текущего года КСК могут быть преобразованы в управляющие либо сервисные компании и продолжить обслуживание домов.

В-третьих, для усовершенствования начатой реформы в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства» Мининдустрии планирует: ввести ограничительные нормы по количеству участников при создании ПТ (до 30 квартир) и ОСИ (свыше 30 квартир), а также упрощенное управление в виде НСУ при наличии в доме всего до 8 квартир; при возникновении спорных вопросов между собственниками будет предусмотрена возможность назначения временных внешних управляющих (из числа КСК, преобразованных в управляющие компании) жилищными инспекциями. В целом принцип «один дом – одно объединение собственников имущества – один счет» позволит эффективно управлять каждым домом и обеспечит прозрачность за расходованием средств на содержание объекта кондоминиума.

В ходе пленарного заседания от депутатов поступил вопрос касательно несправедливого тарифа на электроэнергию для физических лиц.

«Люди возмущаются, что за электроэнергию сельчане платят больше, чем в городе. К примеру, в городе Караганде стоимость электроэнергии для физических лиц составляет 13 тенге. А в Осакаровском районе Карагандинской области — 21 тенге за кВт/ч, в Бухар-Жырауском — 18 тенге, Абайском — 19 тенге. Проанализировав ситуацию в целом по республике, мы увидели, что разница в тарифе есть не только внутри одной области, но и между регионами. При этом самые высокие затраты несут жители областей с самым низким уровнем доходов. Почему граждане Казахстана, имеющие равные права на жизнеобеспечение, живут в неравных условиях и потребляют электроэнергию по разным тарифам?» — задались вопросом депутаты.

Также прозвучал вопрос о ремонте школ, больниц и других социальных объектов. Однако даже при наличии средств решения часто затягивается из-за отсутствия проектно-сметной документации.

В 2011 году принят нормативный документ СН РК «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений», где предусмотрены основные критерии отнесения видов строительных работ к капитальному или текущему ремонтам. В нормативе предусмотрены основные положения при осуществлении капитальных и текущих ремонтов, и включить полностью все нормы не представляется возможным (всего 15 тыс. видов СМР).

Актуализация данного СН РК, как и всех других государственных нормативов, проводится на регулярной основе при наличии обоснований или на основании поступивших предложений.

К примеру, в этот норматив в части пересмотра объектов, относящихся к капитальному ремонту, были внесены изменения в 2019 и 2020 годах. В настоящее время нормативный технический документ «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений» переработан 2022 годом. Находится на стадии утверждения. В данном нормативе предусмотрены конкретные перечни, определяющих капитальных и текущих ремонтов.

Капитальный ремонт производится в случае, когда сооружения имеют износ более 50%, и в таких случаях разрабатывается ПСД, тогда для таких сооружений требуется восстановительный ремонт.

Если ремонт кровли, полов и фасадов имеет износ 50% или менее, то это относится к текущему ремонту.

Что касается низкой заработной платы работников жилищно-коммунальной сферы, это, как правило, предприятия по водо-, тепло- и электрообеспечению. Средняя заработная плата коммунальщиков почти никогда не превышает 80-100 тыс. тенге. Руководители предприятий на ситуацию повлиять не могут. Фонд оплаты труда ограничен тарифной сметой. Регулирующие органы, разрешая в тарифе миллиардные затраты на обновление, реконструкцию предприятий, при рассмотрении статей о заработной плате разрешают увеличение заработных плат только на 4-5% 1 раз в год. Коммунальные предприятия самостоятельно регулируют заработную плату своим сотрудникам. Антимонопольным ведомством устанавливаются тарифы по каждому региону, исходя из социально-экономического положения, и жестко контролируются. Так, тариф включает в себя капитальные затраты предприятий и иные расходы, в том числе обязательства по бюджетным кредитам и заемным средствам. Соответственно, если увеличить заработную плату, то это сразу отразится на тарифе.