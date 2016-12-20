​«Порулят» на уроках старшеклассники

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

...Когда я учился в школе, нашему классу не повезло. Старшеклассников из соседних классов начали обучать на шоферов и автослесарей, а нас прикрепили к ближайшему комбинату железобетонных изделий, и там мы начали осваи­вать профессию арматурщика контактной сварки. То есть предстояло научиться на специальном станке изготавливать арматурную сетку – каркас строительных панелей и блоков. После окончания школы никто из моих одноклассников на КЖБИ не пошел, а вот водить автомобили стали как на производстве, так и личные.

Обо всем этом я вспомнил, когда в далеко не юном возрасте сдал экзамены на вождение легкового автомобиля. То, что в молодости усваивается «с лету», по прошествии лет требует дополнительных усилий. Поэтому слова министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева на встрече с депутатами Сената Парламента РК, где обсуждались вопросы внедрения модели 12-летнего образования в Казахстане, воспринял положительно. Тем более что руководитель образовательного ведомства страны сказал, что в министерстве пришли к выводу: в школе необходимо внедрить автодело в начальную военную подготовку. По мнению министра, это сократит аварийность на дорогах. Добавлю, и повысит технические знания и кругозор молодежи.

…Ранее преподавание вож­дения в средних школах РК практиковалось на базе учебно-производственных комбинатов. Права можно было получить после двух лет еженедельных занятий в 10–11-х классах. На водительском удостоверении при этом делалась пометка, что действительными они становятся в день 18-летия их обладателей. Но в конце 1990-х годов минувшего века с упразднением УПК казах­станские школьники этой возможности практически лишились. Но не везде: в Павлодаре педагоги учебно-производственных комбинатов доказали, что выполняют нужное дело.

– В нашем государственном учреждении «Учебно-производственный комбинат № 2 г. Павлодара» выпускники 11-х классов начиная с 1999 года вместе с аттестатом о среднем образовании получают водительские свидетельства, – рассказывает его директор Ирина Базько. – В цифрах это выглядит так: в 2013 году – 905 учащихся, в 2014-м – 800, в 2015-м – 655, в 2016-м – 689, в текущем, 2016/;2017 учебном году на водителя транспорт­ных средств обучается 991 учащийся из 32 школ Павлодара. Коллективом УПК сохранена материально-техническая база: 8 учебных кабинетов по ПДД, основам безопасности движения и устройству автомобиля, 2 кабинета «Оказание первой медицинской помощи», 6 единиц легкового транспорта, также созданы условия для обслуживания автопарка. Все учителя имеют высшее техническое образование, прошли курсы и имеют квалификационное свидетельство преподавателя по подготовке водителей автотранс­портных средств, а также мастера производственного обучения с квалификационным свидетельством «мастер обучения вождению во время образовательного процесса». Помимо этого, УПК-2 входит в профессиональное объединение «Союз автошкол Павлодарской области «АНСАР», имеет право на регистрацию своих учащихся-курсантов в единой электронной базе ГАИ, то есть имеет право на выдачу водительского свидетельства. Но самое главное – это наш многолетний опыт подготовки учащихся-водителей и статус государственного учреждения среднего общего образования.

…Тем самым подтверждается правильность решения Министерства образования и науки о возобновлении в школах обучения водителей как одного из элементов подготовки будущих кадров. Но у тех, кто занимается обучением водителей в УПК, возникли обоснованные сомнения. По новой учебной концепции вождение автомобиля станет предметом начальной военной и технической подготовки в каждой школе. Но, как отмечали мои собеседники, организация обучения водителя – достаточно сложный процесс. Кроме уроков теории важным аспектом служит реа­лизация практической части программы. А именно: уроков индивидуального практичес­кого вождения, обеспечение автотранспортом для обучения вождению, механизм регистрации учащихся в единой базе кандидатов-водителей по РК, дополнительные ставки мастеров обучения вождению, имеющих соответствую­щее образование, определенное Законом «О дорожном движении в РК». Поэтому существенной экономией для страны было бы не создание материально-технической базы в каж­дой школе, как говорят, «с нуля», а укрепление и модернизация уже существующих УПК, как, например, в Павлодарской области. Это повысит качество обучения, и права водителя получат действительно те, кто знает устройство автомобиля и умеет им управлять почти про­фессионально.

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