Порядка 10 человек погибли в результате аварии в московском метро

В результате аварии в метро Москвы погибли около десяти человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на вице-мэра города Петра Бирюкова.

"Если говорить о погибших, их мы видим около десяти человек", - сказал он.

По словам Бирюкова, за медицинской помощью обратились 149 человек, госпитализированы 106.

На месте происшествия работают более 100 бригад скорой помощи. В разрушенном вагоне могут находиться еще 7 человек. Спасатели продолжают работать.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы произошел сход вагона поезда с рельсов.

Это первый инцидент в московском метро в этом году, который привел к человеческим жертвам. С начала года, по данным ИТАР-ТАСС, произошло более 10 инцидентов. Последний крупный инцидент с массовой эвакуацией пассажиров случился в начале июня 2013 года. Тогда в результате возгорания силового кабеля из метро были эвакуированы несколько тысяч человек, около 50 обратились на помощью.