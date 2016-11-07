Порядка 100 детей погибли в ДТП в Казахстане с начала года
Ксения Воронина
В Астане прошел рейд, инициированный Уполномоченным по правам детей Загипой Балиевой. Полицейские, в частности, проверили соблюдение правил безопасности при перевозке несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
Балиева выразила обеспокоенность большим количеством детей, которые будучи пассажирами пострадали в дорожных авариях.
По данным МВД РК, с участием несовершеннолетних пассажиров в 2016 году произошло свыше 1,2 тысячи ДТП, при которых погибли 97 и получили ранения 1 440 детей.
Между тем с начала года на дорогах Казахстана за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности привлечены более 10 тысяч водителей. Несмотря на то что уже почти 2 года действуют правила, согласно которым запрещается перевозить детей до 12 лет без специальных детских удерживающих устройств, местная полицейская служба ежедневно на дорогах выявляет нарушения этих правил.
Председатель Комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха отмечает, что полиция в этих случаях непреклонна.
"Дети – самое дорогое, что у нас есть, и они должны быть в автомобиле в безопасности. Если родители не берегут своих малышей, то мы заставим их поменять свою позицию", – заявил Лепеха.
В результате сегодняшнего рейда вблизи детских садов только в столице за несколько часов выявлено 25 нарушений правил перевозки детей. Все нарушители привлечены к ответственности в виде штрафа 5 МРП.
На вопрос журналистов и общественников к родителям, почему они перевозят ребенка без удерживающего устройства, чаще всего звучал такой ответ: "Ребенок находился на заднем сиденье. Рядом с девочкой была мама, которая держала ее. Зачем нужно автокресло?"
Между тем, при столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 км/час вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать его от резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически невозможно.
Полицейские не только проверяли весь транспорт, но и проводили профилактические беседы с родителями, рассказывали, как нужно перевозить малыша в автомобиле, вручали соответствующие памятки.
Следует отметить, что у большинства водителей-родителей, привозивших своих детей в детские дошкольные учреждения в этот день, малыши находились в автокреслах. Один из них, Аян Козгумбаев, даже рассказал полицейским свою историю:
"Однажды с дочерью ехал в гараж – 200 метров по двору – минута езды со скоростью 10 км/час, разрешил ей не пристегнуться в кресле. Тут из-за поворота резко вылетает мне навстречу машина. Я автоматически резко тормознул. Дочь вылетела из кресла прямо на спинку переднего сиденья. Не сильно – так, слегка. Она немного испугалась, но я все постарался перевести в шутку. А если скорость не 10 км/час, а 60? А следом ребенка еще припечатает родитель, у которого малыш сидит на руках, с силой в несколько сот килограммов?" – рассказал водитель.
"Уважаемые водители! Комитет административной полиции обращает ваше внимание на то, что административное наказание – это не самое страшное, к чему может привести нарушение ПДД. Непристегнутый в салоне автомобиля ребенок в случае ДТП чаще получает серьезные травмы или гибнет, чем те дети, которые находятся в автокресле. Будьте внимательны к своим пассажирам, берегите жизни и здоровье детей!" – обратились полицейские.
Напомним, что 1 сентября в Астане прошел рейд, в ходе которого проверяли наличие детских автокресел в автомобилях. В результате были оштрафованы 539 водителей.