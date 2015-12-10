Порядка $100 млн планируется вложить в развитие казахстанских инноваций в 2016 году

В следующем году Министерство образования и науки Республики Казахстан совместно со Всемирным банком планируют запустить второй этап проекта коммерциализации технологий – "Продуктивные инновации", в который будет вложено порядка $100 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
В Астане прошла Международная конференция "Создание инновационной экосистемы в Казахстане", где участники ознакомились с разработками казахстанских ученых и обсудили вопросы дальнейшего продвижения инноваций в Казахстане.
В приветственной речи министр образования и науки РК Аслан Саринжипов сообщил, что в Казахстане в последнее время наблюдается большой интерес к научным исследованиям, в особенности со стороны молодых специалистов и студентов. Так, около 45% научных исследований сегодня проводятся в университетах.
"Был принят закон о науке, мы создали новую систему финансирования научных исследований, было много вопросов, дискуссий, вместе мы смогли создать в Казахстане открытую конкурентную систему, где команда исследователей, институты, компании могут участвовать в открытом конкурсе, и лучшие идеи могут получать финансирование. За несколько лет результаты есть, это – публикации (публикационная активность). Если посмотреть количество публикаций на душу населения, Казахстан поднялся на уровень России и Турции", – заявил он.
Глава ведомства напомнил, что осенью был принят закон о коммерциализации, который позволяет создать движущую основу для работы казахстанских ученых.
"Очень удачно совпало завершение этого проекта. За это время мы разработали вторую фазу проекта "Продуктивные инновации", которую планируем запустить в 2016 году. Он построен как продолжение проекта коммерциализации технологий", – уточнил он.
По его словам, следующий этап проекта будет нацелен на дальнейшее развитие системы коммерциализации научных разработок и внедрение в производство.
"После того, как пройдет ратификация, если 22 декабря рассмотрение в Мажилисе пройдет успешно, мы надеемся в 2016 году продолжить этот проект. В начале года соберем всех ученых и наши университеты, сделаем презентацию этого проекта", – сказал Саринжипов.
"Это будет хороший вклад в условиях экономических проблем, сокращения бюджета. Я думаю, следующий проект на сумму порядка 100 миллионов долларов будет хороший вклад в развитие инноваций. Именно эта сфера, этот проект имеют важное стратегическое значение. Зависимость от сырья подводит к тому, что мы подвержены кризисным явлениям. Ставку надо делать на новые знания, новые технологии", – заключил министр.