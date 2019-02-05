Порядка 100 млрд тенге выделит государство на развитие МСБ в Казахстане

Жанат Тукпиев
В Казахстане будет продолжена работа по увеличению малого и среднего бизнеса в экономике. Планируется, что не менее 100 миллиардов тенге будут направлены на проекты МСБ. Об этом на заседании Правительства сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Будет продолжена работа по снижению барьеров для бизнеса. По выделенным 600 миллиардам тенге будет начата работа по кредитованию приоритетных субъектов обрабатывающей промышленности. Из них не менее 100 миллиардов тенге будут направлены на проекты малого и среднего бизнеса", – сообщил Сулейменов.

Министр подчеркнул, что также будет проведен контроль за целевым использованием данных средств.

"В целях удешевления кредитов, выдаваемых из данных средств, в трехлетнем бюджете предусмотрено субсидирование части ставки вознаграждения. В рамках Дорожной карты до 2025 года будет проведена работа по совершенствованию инструментов финансовой поддержки. С отказом от поддержки низкоэффективных предприятий, критерии отбора будут ориентированы на производительность и конкурентоспособность проектов", – добавил спикер.

Наряду с этим, по словам Сулейменова, будут совершенствоваться меры нефинансовой поддержки.

"В частности, в обучающих программах для бизнеса будут применяться новые цифровые решения", – заключил Сулейменов.

