Общество
Порядка 1000 человек приняли участие в ночном марафоне в Атырау
В ночном марафоне, организованном накануне акиматом города Атырау, приняли участие около 1000 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.   

"Большинство участников ночного марафона – молодые люди. Но и пожилых участников немало. Например, 51-летняя Ажар Алимаканова является постоянной участницей забега. Благодаря таким спортивным мероприятиям мы можем призвать молодежь вести здоровый образ жизни. Проводимый марафон будет продолжаться и в дальнейшем", – рассказал вице-президент оргкомитета "Atyrau Marathone-2019" Юрий Пономарев.

Дистанция ночного марафона составила 4,5 км. Всем участникам были вручены неоновые браслеты, а после финиша им были вручены памятные медали и сертификаты. Специальные призы были вручены 5 лучшим участникам мужского и женского пола.

В конце мероприятия организаторы ночного марафона выбрали самую креативную и "самую яркую одежду". Хоккеисты, покемоны, жители, одетые в солдатском стиле, были признаны лучшими.















Стоит отметить, что в июле также состоится уже ставший традиционным "Эко марафон".

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