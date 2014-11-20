Экономика Порядка $12 млрд инвестировала Швейцария в Казахстан за 10 лет

Почти за 10-летний период Швейцария инвестировала в Казахстан порядка $12 млрд. Об этом сообщил Президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи со своим швейцарским коллегой Дидье Буркхальтером, передает Kazpravda.kz.



"С 2005 года ваша страна вложила в Казахстан около 12 миллиардов долларов инвестиций. Здесь работает полсотни швейцарских компаний и совместных предприятий. Казахстан участвует в швейцарской подгруппе Международного валютного фонда. Наши страны также активно сотрудничают как во внешней политике, так и по внутриполитическим вопросам", – сказал Нурсултан Назарбаев.



По информации пресс-службы Акорды, во время переговоров главы двух государств обсудили основные вопросы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями относительно актуальных вопросов международной повестки дня.



Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Дидье Буркхальтер, который является действующим председателем ОБСЕ, затронули ключевые аспекты текущей деятельности Организации. Глава государства отметил, что Швейцария выступает важным экономическим партнером Казахстана в Европе.



В свою очередь, Президент Швейцарии поблагодарил за теплый прием и отметил, что данный визит в Казахстан является для него первым. Также он обратил внимание на высокий уровень взаимоотношений между двумя странами, подчеркнув наличие ряда перспективных направлений.