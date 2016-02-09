Порядка 1,5 тысячи алматинских водителей лишили тонировки на авто в 2016 году

Общество
С начала года полиция Алматы растонировала порядка 1 тысячи 500 автомашин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Алматы.
Согласно информации, за минувшие сутки экипажами полка дорожно-патрульной полиции и специализированного батальона на дорогах города задержаны порядка 30 автомашин, использовавших затемненную пленку на окнах.
"Из таких, казалось бы, незначительных проступков формируется водительская дисциплина в целом. А отсюда – исход, к сожалению, нередко плачевный. Пренебрегая требованиями ПДД, ряд нерадивых автолюбителей ставят под удар жизнь и здоровье участников дорожного движение. Я с уверенностью могут сказать, что такой недобросовестный водитель, не задумываясь о последствиях, может нарушить скоростной режим, выехать на полосу встречного движения и даже сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Исключительно профилактическими мерами водительский состав, очевидно, к порядку не призвать. Это вопрос личной недисциплинированности отдельно взятого участника дорожного движения. В этой связи было решено усилить меры по выявляемости нарушителей ПДД и привлечению их к ответственности", – отметил начальник Местной полицейской службы Жасулан Байкенов.
Локальные отработки проводятся повсеместно. Главное требование полицейских – незамедлительное устранение нарушения ПДД.
Согласно информации, за минувшие сутки экипажами полка дорожно-патрульной полиции и специализированного батальона на дорогах города задержаны порядка 30 автомашин, использовавших затемненную пленку на окнах.
"Из таких, казалось бы, незначительных проступков формируется водительская дисциплина в целом. А отсюда – исход, к сожалению, нередко плачевный. Пренебрегая требованиями ПДД, ряд нерадивых автолюбителей ставят под удар жизнь и здоровье участников дорожного движение. Я с уверенностью могут сказать, что такой недобросовестный водитель, не задумываясь о последствиях, может нарушить скоростной режим, выехать на полосу встречного движения и даже сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Исключительно профилактическими мерами водительский состав, очевидно, к порядку не призвать. Это вопрос личной недисциплинированности отдельно взятого участника дорожного движения. В этой связи было решено усилить меры по выявляемости нарушителей ПДД и привлечению их к ответственности", – отметил начальник Местной полицейской службы Жасулан Байкенов.
Локальные отработки проводятся повсеместно. Главное требование полицейских – незамедлительное устранение нарушения ПДД.