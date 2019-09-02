Порядка 173 млрд тенге направят на реформу МВД РК

В течение трех лет на реформу Министерства внутренних дел РК будет направлено 173 миллиарда тенге. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает Kazpravda.kz
.
"Одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы. На реформу МВД будет направлено 173 миллиарда тенге в течение трех лет. Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов", – сообщил Токаев.
Президент отметил, что эффективность работы полицейских зависти от престижа самой полицейской службы.
"Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое. Полиция станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции, сделать это качественно", – заключил Токаев.