Экономика
Порядка 2 миллионов казахстанцев получат дополнительные доходы из-за снижения налоговой нагрузки
Инга Селезнева
Из-за некоторых изменений в Налоговым кодексе РК, вступивших в силу с начала текущего года, порядка 2 миллионов казахстанцев получат дополнительные доходы. Об этом на заседании Правительства РК сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"В Налоговом кодексе изменен порядок для тех, у кого заработная плата ниже 63 125 тенге. По ним налоговая нагрузка уже снижена в 10 раз и порядка 2 миллионов работников получат дополнительные доходы до 15 тысяч тенге в год. Изменения повлекут потери местных бюджетов на ближайшие три года в размере 93,7 миллиарда тенге. Данные потери рассмотрены и поддержаны на заседании республиканской бюджетной комиссии 2 апреля 2018 года. Доходы местных бюджетов из-за льготы не снижаются. На 2019 год в республиканском бюджете заложены трансферты в размере 29,1 миллиарда тенге. Согласно плана финансирования, в январе уже перечислено 2,3 миллиарда тенге. Потери местных бюджетов на 2020-2022 годы будут учтены при формировании в этом году трансфертов общего характера на новый трехлетний бюджет", – сказал Даленов.

Он также напомнил, что законодательные изменения вступили в силу 1 января 2019 года.

"Среди налогоплательщиков проведена разъяснительная работа, компенсация местным бюджетам предусмотрена, нормы уже применяются. Все работодатели ознакомлены с изменениями, информация опубликована в СМИ, проведены онлайн-конференции, подготовлены ответы на запросы журналов, информационных агентств", – заключил он.

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