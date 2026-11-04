Порядка 200 новых предприятий планируется запустить в 2026 году - Налибаев

Правительство

На общую сумму около 1,7 трлн тенге 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам девяти месяцев текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 8,6%, а объем производства приблизился к 24,2 трлн теңге. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП превысила 14%. В машиностроении рост составил 22,8%, в химической промышленности – 23,4%, производстве продуктов питания – 13,8%, фармацевтике – 31%. Первый заместитель Премьер-министра отметил, что эти показатели свидетельствуют о постепенном изменении структуры экономики от добычи сырья к его переработке.

«Теперь наша задача – закрепить эту тенденцию. В текущем году запланирован запуск порядка 200 новых предприятий общей стоимостью около 1,7 трлн теңге. Главный ориентир отрасли – опора на собственные производственные возможности и снижение зависимости от импорта. Государственная поддержка будет предоставляться проектам, обеспечивающим максимальный положительный эффект для экономики страны», – сообщил Нурлыбек Налибаев.

Первый заместитель премьер-министра отметил, что министерство промышленности и строительства утвердило методику оценки баланса производственных мощностей. Теперь каждый новый проект будет рассматриваться с учетом рыночного спроса, загрузки производственных мощностей действующих предприятий и доступности ресурсов. Результаты такой оценки будут учитываться при предоставлении преференций и дальнейшем совершенствовании мер государственной поддержки.
 

«Это позволит направлять средства на проекты, обеспечивающие конкретный экономический результат, и не допускать избыточного производства продукции. Кроме того, внедряется новая модель промышленных кластеров. Она направлена на развитие производственной кооперации между предприятиями при выпуске конечной продукции и объединение малого и среднего бизнеса вокруг крупных опорных предприятий», – отметил Нурлыбек Налибаев.
#Правительство #запуск #предприятия #Налибаев

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