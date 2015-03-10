Порядка 2,5 тысячи нарушений ПДД зарегистрировано в праздничные дни в Астане Происшествия 878

За прошедшие три праздничных дня сотрудниками дорожно-патрульной полиции ДВД Астаны выявлено 2 461 нарушение Правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления административной полиции столичного ДВД.



В частности, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны 24 водителя, за превышение скоростного режима движения оштрафованы 305 водителей, 258 автолюбителей не пристегнули ремни безопасности. Еще 181 задержан за разговоры по мобильному телефону при управлении транспортным средством.



Полицейские также зарегистрировали 90 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора, 35 нарушений, связанных с созданием аварийной ситуации. На штрафстоянку отправлена 21 автомашина нарушителей.



За праздничные дни отличились и пешеходы, 424 из которых привлекли к административной ответственности.

