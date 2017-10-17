Порядка 30 устаревших санитарных правил отменили в Казахстане

С начала года Министерством здравоохранения РК отменены 29 устаревших и дублирующих санитарных правил в сфере здравоохранения, образования и услуг. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Озвучивая принимаемые меры в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для поддержки бизнеса, спикер отметил, что перед Комитетом были поставлены задачи по снижению административных барьеров для бизнеса и коррупционных рисков в сфере санэпиднадзора.
"На все проверяемые объекты был утвержден один проверочный лист с 83-мя пунктами, содержащий множество, до 1 тысячи, отсылочных требований, без учета вида деятельности. Подобное положение дел создавало у субъектов проверки ощущение безапелляционного восприятия уязвимости перед контролирующим органом, а также несло в себе определенные коррупционные риски при проведении контроля органами санэпиднадзора. Сейчас требования в проверочных листах сокращены в 6,3 раза – с 11 000 до 1 740, и содержат исключительно лишь требования, влияющие на безопасность процессов и услуг", – сообщил Бекшин.
Также, по словам главного государственного санитарного врача РК, количество проверок бизнеса сокращено в 1,7 раз, что позволило вывести из-под контроля 1 500 объектов здравоохранения и более 400 лабораторий.
"Принимаемые меры способствуот снижению административной нагрузки на бизнес и сокращению издержек предпринимателей. Такие меры за последние два года позволили сократить число выданных разрешительных документов в 2 раза за счет переквалификации рисков по эпидзначимости. В том числе за 9 месяцев текущего года количество разрешительных документов сократилось на 15 процентов", – продолжил он.
Для развития частного предпринимательства в сфере здравоохранения количество требований к объектам по изготовлению лекарственных средств сокращено в 4,6 раза, оказывающим стоматологические услуги – в 2,2 раза, оказывающим амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь и стационарную помощь – в 1,4 и 1,3 раза. Наряду с этим проведена работа по исключению дублирующих требований в других НПА. Спикер также напомнил, что субъекты МСБ проверяются при обращении потребителей вне плана.