Общество
Порядка 300 млрд тенге потеряют казахстанские авиакомпании – Атамкулов
Жанат Тукпиев
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства озвучил возможные потери доходов гражданской авиации в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"До момента приостановления воздушных перевозок Казахстан имел авиасообщения с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам. Надеемся, что мы в скором времени вернемся к нормальному режиму работы, возобновим все полеты и выполним все запланированные задачи в отрасли гражданской авиации. По прогнозам представителей отрасли гражданской авиации, в Казахстане потери операционного дохода по отрасли могут составить порядка 300 миллиардов тенге до конца года", – сообщил Атамкулов.

В то же время министр отметил, что в сфере гражданской авиации, несмотря на пандемию коронавируса, за первый квартал текущего года сохранились положительные темпы роста по показателю пассажиропотока.

"Число перевезенных пассажиров за отчетный период составило 1,7 миллиона человек. Это на 5,2 процента больше аналогичного периода 2019 года", – подметил он.

Также, по его словам, в этом году планируется запустить новый международный аэропорт в Туркестане и новый пассажирский терминал в Шымкенте.

"Начнем реконструкцию аэропорта Урджара и Уральска. В случае выделения финансирования начнем реконструкцию аэропортов в Усть-Каменогорске и Ушарале. В ближайшие пять лет предусматривается строительство 13 аэродромов. Сегодня функционируют три аэродрома местных воздушных линий. Это Ушарал, Урджар и Зайсан", – заключил Атамкулов.

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