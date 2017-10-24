Порядка 300 тысяч жителей ЮКО получат адресную соцпомощь в 2018 году
В 2018 году в Южно-Казахстанской области адресной социальной помощью нового формата будут охвачены около 300 тысяч человек, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.
"Планируется, что в 2018 году в Южно-Казахстанской области адресной социальной помощью нового характера будут охвачены около 300 тысяч человек. В следующем году объем ассигнований вырастет в три раза и составит 18 млрд. тенге", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на сегодня в рамках проекта "Өрлеу" денежную помощь на общую сумму 6 млрд тенге получили более 20 тысяч южноказахстанцев.