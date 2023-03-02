Почти 312 млн тенге компенсации получили пострадавшие от преступлений казахстанцы

В Казахстане выплатили около 312 млн тенге из Фонда компенсации потерпевшим, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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Закон РК "О Фонде компенсации потерпевшим" действует с 1 июля 2018 года. Цель фонда – поддержать казахстанцев, материально пострадавших от преступлений, но не получивших возмещение вреда из-за того, что преступление не раскрыто или виновник скрывается от правосудия. Фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных, пояснили в Генпрокуратуре.

С июля 2020 года Министерство финансов начало выплату компенсации потерпевшим. На сегодняшний день Минфин выплатил более 312 млн тенге.

Получателями помощи являются:

- несовершеннолетние потерпевшие по преступлениям, связанным с сексуальным насилием;

- лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;

- лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);

- лица, наделенные правами потерпевшего в случае смерти потерпевшего.

"Согласно закону одними из получателей компенсации являются лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с пытками (уголовная статья 146). Жертвам пыток компенсация назначается в 30 МРП (по частям 1 и 2 статьи 146 УК) и 40 МРП (по части 3 статьи 146 УК). По закону решение о назначении компенсации либо об отказе в ней принимается уполномоченным руководителем государственного органа, осуществляющего функции уголовного преследования (пункт 6 статьи 8 закона)", – детализировали в ведомстве.

Чтобы получить компенсацию от государства, нужно представить органу следствия:

1) заявление потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего;

2) копии документа, удостоверяющего личность потерпевшего, либо документов, подтверждающих личность и право лица, наделенного правами потерпевшего, на получение компенсации;

3) сведения о номере банковского счета потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего, открытого в банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

4) копии постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании лица потерпевшим;

5) копии документа, подтверждающего характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего;

6) в случае смерти потерпевшего – копии свидетельства о его смерти или иного документа, подтверждающего смерть потерпевшего.

Срок давности подачи заявления составляет 3 года со дня признания лица потерпевшим, пропущенный срок восстанавливается судом по заявлению потерпевшего.