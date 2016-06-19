Порядка 40 экстремистов и террористов осуждены с начала 2016 года в Казахстане

Представители Верховного Суда РК, Союза судей Казахстана, Агенства США по международному развитию (USAID) и Американской ассоциации юристов в Казахстане ABA ROLI приняли участие в "круглом столе", чтобы обсудить вопросы судебной практики по рассмотрению дел, связанных с экстремизмом и терроризмом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.
Среди участников присутствовали судьи Верховного суда Казахстана и местных судов, судья федерального окружного суда Штата Массачусетс (США) Ричард Стернс, директор отдела демократии, прав человека и государственного управления ЮСАИД Бриони Джеймс, представители Генеральной прокуратуры и Комитета национальной безопасности и другие.
Судья ВС отметил, что методы террористов с каждым годом становятся все боле изощренней.
"Не обошли эти преступления и Казахстан. Вызывает особую опасность, что под влияние идеологии терроризма попадают чаще молодые люди с несформировавшимся мировоззрением. Современный терроризм меняет тактику, выступает все более активно и мобильно", – отметил судья Верховного Суда Казахстана Камбар Нурышев. Он подчеркнул, что обмен опытом по обсуждаемой актуальной теме очень познавателен.
По данным Генеральной прокуратуры, за пять месяцев текущего года за экстремизм и терроризм в Казахстане осуждены 38 человек. Некоторые из них принимали участие в боевых действиях в Украине и Сирии.
В свою очередь Ричард Стернс признался, что о терактах в Актобе он узнал непосредственно перед вылетом в Казахстан и выразил озабоченность увеличением масштабов и расширением границ террористических атак. В этой связи он призвал сообща со всеми странами и международными организациями противостоять таким вызовам.
Стернс также рассказал о принимаемых американскими коллегами эффективных методах борьбы с распространенными призывами в социальных сетях к террористическим акциям, а также о работе с теми, кто, побывав на войне, вернулся на родину.
В ходе обсуждения участники встречи сошлись во мнении о нацеленности террористов дестабилизировать власть в стране, разжечь межнациональную рознь, всеми способами запугать население. Как результат – было решено продолжить и углубить сотрудничество для противодействия глобальным вызовам общества, корректировки законодательного урегулирования понятий терроризма и экстремизма, разрешения спорных вопросов квалификации преступлений данной категории, определения общей тактики борьбы и продолжения актуального на сегодня конструктивного диалога. В завершение встречи Стернс пообещал предоставить письменные рекомендации по данным вопросам.