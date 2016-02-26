Официально Порядка 40 тысяч правонарушений выявлены дорожно-патрульной полицией Алматы с начала года Местная полицейская служба ДВД города Алматы

«Подытоживая данные за не полных два месяца, сообщаем, что самое распространенное нарушение среди водителей - это игнорирование знаков и разметки. С начала года экипажами ДПП были выявлены 6 тысяч 438 аналогичных факта, еще 4 тысячи 534 факта эксплуатации транспорта с превышением содержания загрязняющих веществ в атмосферу и выбросов Также автолюбители часто нарушают правила обгона, маневрирования и рядности движения. Их зафиксировано - 3 тысячи 743 факта. Вместе с тем, 800 водителей привлечены к административной ответственности за не прохождение процедуры обязательного технического осмотра машины, 188 – за отсутствие страхового полиса, 408 – за нарушение правил проезда перекрестка, 96 – за выезд на полосу встречного движения, 98 – за техническое состояние транспорта. Кроме того, с начала года оштрафованы 240 автомобилистов за управление транспортным средством без водительского удостоверения», - отчитался начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Для стабилизации дорожной обстановки в городе, а также выявления и пресечения фактов грубого нарушения ПДД силами дорожно-патрульной полиции в круглосуточном режиме проводятся масштабные отработки и целенаправленные рейдовые мероприятия. В период оперативно-профилактических мероприятий наряды ДПП переводятся на усиленный вариант несения службы.

