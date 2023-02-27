Порядка 400 казахстанских грузовиков застряли в Польше: МИИР РК и Минтранском Литвы провели переговоры

С 21 февраля в Польше введен запрет на проезд грузовиков для перевозчиков всех стран, кроме Европейского Союза.

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Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщила о мерах, принимаемых отраслевым ведомством для обеспечения проезда казахстанских автотранспортных средств, находящихся на территории Республики Польша, передает Kazpravda.kz.

В министерстве напомнили, что с 21 февраля в Польше введен запрет на проезд грузовых автотранспортных средств для перевозчиков всех стран, кроме Европейского Союза. Из-за этого на территории данной страны организовалось скопление порядка 400 казахстанских грузовых автомобилей.

«Для обеспечения проезда отечественных грузовых автоперевозчиков Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с представителями ассоциации казахстанских перевозчиков составлен актуальный список наших автомобилей. Также совместно с посольствами РК в Варшаве и Вильнюсе проведены переговорные процессы с польскими и литовскими уполномоченными органами в области транспорта для разрешения выезда казахстанского транспорта», - сообщили в МИИР.

Кроме того, 24 февраля с Министерством транспорта и коммуникаций Литовской Республики было проведено заседание Смешанной комиссии по вопросам автоперевозок, где был согласован вопрос проезда казахстанских автомобилей, находящихся в Польше, через территорию Литвы, а также установлена квота обмениваемых бланков разрешений на 2023 год для обеспечения грузоперевозок.

На сегодняшний день литовской стороне представлен список казахстанских автотранспортных средств для обеспечения их беспрепятственного пропуска по их территории, добавили в МИИР.