Происшествия
Порядка 600 казахстанцев уличили в двойном гражданстве
Ксения Воронина
Органами внутренних дел с начала года за наличие двойного гражданства к административной ответственности привлечен 581 бывший гражданин Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

"В том числе за предоставление иностранцем заведомо ложных сведений при подаче заявления о приеме в казахстанское гражданство выдворены – 2, привлечены к взысканию в виде штрафа – 2 человека. 281 человек, утративший казахстанское гражданство, оштрафован за использование паспорта, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. За несообщение о приобретении иностранного гражданства привлечены к ответственности 294 человека, из них к штрафу – 166, выдворены – 128", – пояснили в пресс-службе МВД.

Кроме этого, ряд лиц привлечен к взысканию в виде штрафа за использование паспорта или удостоверения личности и несообщение о приобретении иностранного гражданства лицами, состоящими на государственной службе, а также осуществляющими функции представителя власти.

Напомним, что в соответствии со статьей 10 Конституции РК за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. В этой связи, если лицо приобрело гражданство другого государства, согласно Закону "О гражданстве Республики Казахстан", казахстанское гражданство утрачивается.

Лицо, состоящее в казахстанском гражданстве и принявшее гражданство иностранного государства, в течение 30 календарных дней со дня приобретения им иного гражданства обязано сообщить о факте приобретения иностранного гражданства в органы внутренних дел Казахстана или загранучреждения Республики Казахстан и сдать паспорт и (или) удостоверение личности Республики Казахстан.

Несообщение в установленный срок о факте приобретения иностранного гражданства влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

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