Происшествия Порядка 7 тонн спирта обнаружено на казахстанско–кыргызской границе

Казахстанские пограничники обнаружили тайник, в котором хранился спирт общим весом около 7 тонн, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.



Схрон спирта нашли военнослужащие пограничной заставы "Шопанказган" Кызылординского погранотряда на казахстанско–узбекской границе.



"Находка была спрятана в мешки, число которых достигает 200. Спирт был разлит в полуторалитровые бутылки, общее число которых составляет 25 штук в каждом мешке", – указывается в распространенном сообщении.



По данному факту правоохранительные органы проводят оперативно–розыскные мероприятия.