Происшествия
Порядка 80 человек погибли при пожаре в индийском храме
В одном из храмов города Коллам на юго-западе Индии в ночь на 10 апреля произошел пожар. В результате погибли порядка 80 человек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Indian Express.
Пострадали по меньшей мере 250 человек. Все они доставлены в близлежащие больницы.
Как пишут местные СМИ, храм полностью разрушен.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания стали фейерверки, которые использовались во время ритуальных торжеств.
Власти отмечают, что не давали разрешения на использование пиротехники, но пообещали выплатить компенсации пострадавшим и близким жертв трагедии.
Пожарные уже потушили огонь. В ближайшее время по факту пожара будет возбуждено дело.