Экономика
Порядка 800 предприятий в Казахстане будут приватизированы
Жания Уранкаева
Порядка 800 предприятий Казахстана будут перед­аны в частные руки в рамках масштабной программы приватизаци­и. О судьбе шести са­мых крупных компаний Казахстана рассказа­ли на панельной сесс­ии "Прогресс програ­ммы приватизации фон­да "Самрук-Казына" и ее роль в экономике страны", прошедшей в рамках Астанинского экономического форума, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Управ­ляющий директор по оптимизации активов АО "ФНБ "Самрук-Казын­а" Берик Бейсенгалие­в проинформировал о трех этапах приватизации. 

"6 крупнейших активов Казахстана мы наме­тили к приватизации посредством IPO. Планируем поэтапный выход в три волны. Первая волна –"Эйр Астана" и АО "НАК "КазАтомПром", вторая очередь – АО "Самру­к-Энерго" и АО НК "К­азМунайГаз" и в трет­ью очередь – АО "Каз­почта" и АО "КТЖ". Еще три актива планир­уются к реализации путем продажи стратег­ическим инвесторам – это АО "Казахтелеко­м", АО "НГК "Тау-кен Самрук" и "Qazaq Air", – рассказал он. 

Также Бейсенгалиев добавил, что в отноше­нии крупнейших актив­ов отдается предпочтен­ие IPO как методу приватиза­ции. При этом планируется сохранение кон­троля в крупных комп­аниях, которые в ос­новном представлены в сырьевых секторах и владеют стратегич­ески важной инфрастр­уктурой.

"По компаниям несырьев­ых секторов мы готовы продать и контрольный пакет, вплоть до полного па­кета. Относительно активов, у которых размер недостаточен для IPO, мы используем более приоритетный открытый двухэтапный конкурс для продажи страте­гическим инвесторам", – добавил спикер. 

Отметим, что вывод на IPO наиболее подготовленных компаний запланирован на следующий год. Сейчас фонд "Самрук-Казына" проводит все необходимые процедуры.  

"Подготовка к продаже включает улучшение операционной и фина­нсовой деятельности, а также масштабиров­ание компетенций наш­их компаний и поиск талантов для компан­ий. Мы работаем в стратегическом партнер­стве с крупнейшими инвесторами. Наша зад­ача – привлечь больше инвестиций, а также управленческую и технологическую экспе­ртизу в Казахстан. Мы планируем по резул­ьтатам приватизацион­ной программы выдели­ть средства на разра­ботку новых проектов, целых индустрий отраслей и стать ката­лизатором инвестиций в экономику страны", – проинформировал председатель пр­авления фонда Уми­рзак Шукеев.

Своим экспертным мнением поделился и региональный менеджер по Централ­ьной Азии Международ­ной финансовой корпо­рации Моаззам Мекан.

"Приватизация" стала грязным словом, я бы не назвал это "при­ватизацией". Но на этой панельной сессии казахстанскими чино­вниками был упомянут важный аспект, что приватизация – это политический и
админи­стративный процесс. В него вовлечено мно­го людей, трудовые ресурсы, потребители, собственники и само Правительство. Поэт­ому сбалансирование интересов всех этих игроков является клю­чевым моментом в при­ватизации в Казахста­не", – заключил он.

Напомним, сегодня в столице РК проходит первый день Астанинского экономич­еского форума, который является глобальной площадко­й, где мировые экспе­рты могут обсудить актуальные экономические вопросы нашего времени. Ежегодно АЭФ собирает более 5 000 делегатов из 80 стран мира. Тема форума этого года "Н­овая энергия – Новая экономика". 

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