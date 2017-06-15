Порядка 800 предприятий в Казахстане будут приватизированы
Жания Уранкаева
Порядка 800 предприятий Казахстана будут переданы в частные руки в рамках масштабной программы приватизации. О судьбе шести самых крупных компаний Казахстана рассказали на панельной сессии "Прогресс программы приватизации фонда "Самрук-Казына" и ее роль в экономике страны", прошедшей в рамках Астанинского экономического форума, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Управляющий директор по оптимизации активов АО "ФНБ "Самрук-Казына" Берик Бейсенгалиев проинформировал о трех этапах приватизации.
"6 крупнейших активов Казахстана мы наметили к приватизации посредством IPO. Планируем поэтапный выход в три волны. Первая волна –"Эйр Астана" и АО "НАК "КазАтомПром", вторая очередь – АО "Самрук-Энерго" и АО НК "КазМунайГаз" и в третью очередь – АО "Казпочта" и АО "КТЖ". Еще три актива планируются к реализации путем продажи стратегическим инвесторам – это АО "Казахтелеком", АО "НГК "Тау-кен Самрук" и "Qazaq Air", – рассказал он.
Также Бейсенгалиев добавил, что в отношении крупнейших активов отдается предпочтение IPO как методу приватизации. При этом планируется сохранение контроля в крупных компаниях, которые в основном представлены в сырьевых секторах и владеют стратегически важной инфраструктурой.
"По компаниям несырьевых секторов мы готовы продать и контрольный пакет, вплоть до полного пакета. Относительно активов, у которых размер недостаточен для IPO, мы используем более приоритетный открытый двухэтапный конкурс для продажи стратегическим инвесторам", – добавил спикер.
Отметим, что вывод на IPO наиболее подготовленных компаний запланирован на следующий год. Сейчас фонд "Самрук-Казына" проводит все необходимые процедуры.
"Подготовка к продаже включает улучшение операционной и финансовой деятельности, а также масштабирование компетенций наших компаний и поиск талантов для компаний. Мы работаем в стратегическом партнерстве с крупнейшими инвесторами. Наша задача – привлечь больше инвестиций, а также управленческую и технологическую экспертизу в Казахстан. Мы планируем по результатам приватизационной программы выделить средства на разработку новых проектов, целых индустрий отраслей и стать катализатором инвестиций в экономику страны", – проинформировал председатель правления фонда Умирзак Шукеев.
Своим экспертным мнением поделился и региональный менеджер по Центральной Азии Международной финансовой корпорации Моаззам Мекан.
"Приватизация" стала грязным словом, я бы не назвал это "приватизацией". Но на этой панельной сессии казахстанскими чиновниками был упомянут важный аспект, что приватизация – это политический и административный процесс. В него вовлечено много людей, трудовые ресурсы, потребители, собственники и само Правительство. Поэтому сбалансирование интересов всех этих игроков является ключевым моментом в приватизации в Казахстане", – заключил он.
Напомним, сегодня в столице РК проходит первый день Астанинского экономического форума, который является глобальной площадкой, где мировые эксперты могут обсудить актуальные экономические вопросы нашего времени. Ежегодно АЭФ собирает более 5 000 делегатов из 80 стран мира. Тема форума этого года "Новая энергия – Новая экономика".