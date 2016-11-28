Порядка полумиллиарда тенге направят на развитие Алаколя
Руководство Восточного Казахстана на развитие зоны отдыха планирует вложить около 500 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на инфоцентр региона.
На эти средства уже в следующем году проведут средний ремонт дорог, ведущих к озеру, благоустроят побережье и пляж, разобьют парк отдыха, построят спортивные и детские игровые площадки с аттракционами, проложат тротуары. Кроме того, благоустроят территорию автовокзала и создадут автостоянку. Как заверил аким Урджарского района Серик Зайнулдин, вся работа будет завершена до 1 июля 2017 года.
Аким ВКО Даниал Ахметов взял на личный контроль развитие туризма на побережье озера Алаколь. Созданная по его поручению рабочая группа выявила многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологической нормы и пожарной безопасности. Кроме того, по 80-ти объектам выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. После проверок между акиматом Урджарского района и предпринимателями подписаны меморандумы, согласно которому нарушения устранят до начала следующего сезона. Также бизнесмены проведут работу по благоустройству территорий своих объектов. Все это направлено на создание комфортных условий для отдыхающих.
Для комплексного решения проблем побережья по заданию акима области разработан проект благоустройства зоны отдыха с соответствующей инфраструктурой.
Во время совещания в Урджарском районе, посвященном развитию туризма, был презентован план мероприятий, который предусматривает средний ремонт дорог, ведущих к озеру, благоустройство побережья и пляжа, разбивку парка отдыха, строительство спортивных и детских игровых площадок, прокладку тротуаров и велосипедных дорожек. Кроме того, будет отремонтирован автовокзал и создана автостоянка на 200 мест. Как заверил аким Урджарского района Серик Зайнулдин, вся работа будет завершена до 1 июля 2017 года.
"Я надеюсь, что все, кто работают в этом районе, выполнят свои обязательства и проведут соответствующие работы по благоустройству. Впервые из бюджета выделяются средства на то, чтобы превратить озеро Алаколь в прекрасный уголок Восточного Казахстана, которым можно будет гордиться", – сказал Даниал Ахметов, подводя итоги совещания.