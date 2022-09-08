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Сенат , Образование
Порядка полумиллиона мест будет не хватать в школах через пару лет – депутат

К 2025 году нехватка мест в школах может составить около 500 000 мест. Об этом заявил сенатор Мурат Бактиярулы в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра РК. Депутат подчеркнул, что данная проблема стоит особенно остро уже сегодня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По информации сенатора, сейчас в стране работает 7,5 тыс. школ, из них 169 – трёхсменные, 5 068 – двухсменные. Для решения проблемы, по словам сенатора, важно создавать условия работы для инвесторов, которые занимаются строительством школ.

«Для этого, в первую очередь, необходимо увеличить объем финансирования на одного ребенка со стороны государства. Во-вторых, необходимо бесплатно предоставить землю инвесторам, строящим школы большой вместимости, и решить проблему обеспечения связью мест, где будут строиться школы. В-третьих, до полного решения школьной проблемы необходимо продумать механизм предоставления льготных кредитов банками. Эти предложения, безусловно, заинтересуют инвесторов в строительстве школ, которые дают бесплатное образование», - аргументировал сенатор.

По словам депутата, сегодня в 378 частных школах страны работают 7 900 учителей, учатся 144 000 учеников. Однако, несмотря на подушевую систему финансирования, между государственными и частными образовательными организациями допускается некоторое правовое неравенство.

«Законодательством предусмотрено обеспечение учащихся учебниками, а также продуктами питания, одеждой и канцелярскими
принадлежностями в рамках «общеобразовательного» фонда только для государственных организаций образования, а не для частных школ. Кроме того, в бюджетных программах 221 и 222 Квалификации подготовка и переподготовка кадров предусмотрена только для государственных организаций образования. В связи с этим необходимо внести изменения в Закон РК «Об образовании» в целях регулирования указанных вопросов»,- заключил сенатор.

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