Порядка полутора тысяч единиц оружия сдали казахстанцы в полицию за год

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек сообщила о завершении ежегодной акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Завершилась ежегодная акция МВД по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По итогам мероприятия 1 087 граждан обратились в органы внутренних дел и добровольно сдали 1 400 единиц огнестрельного оружия и около 10 тысяч патронов», - рассказала Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

По ее данным, данная акция проводится в Казахстане с 2008 года.

"За это время граждане добровольно сдали более 54 тысяч единиц огнестрельного оружия и более двух миллионов патронов. В итоге, количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, за последние 5 лет уменьшилось на 43%", - отметила спикер.