Порядок льготного автокредитования могут пересмотреть в Казахстане

По словам главы МИИР, стоит вопрос в целом о пересмотре механизма программы.

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев заявил о возможности изменения механизма подачи заявлений для льготного автокредитования, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Постараемся начать программу до конца месяца. На этой неделе Фонд развития промышленности проведет брифинг, там и озвучат всё», - сказал Марат Карабаев.

Он также добавил, что фонд предлагает пересмотреть процедуру подачи заявки на автокредитование.

«Стоит вопрос в целом о пересмотре механизма программы. Если раньше сначала обращались в автосалоны, потом шли в банк, то теперь Фонд развития промышленности предлагает другой механизм: чтобы заявители сначала обратились в Фонд развития промышленности, там будет электронная очередь, после этого шли в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль», - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что льготное автокредитование планируют запустить в Казахстане в январе 2023 года.